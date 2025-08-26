Una catalana revela lo que le ocurre cuando le hablan en castellano estando en Madrid: "Me olvido totalmente"

Juliana Canet, también conocida como @julianacanet, es una creadora de contenidos audiovisuales, influencer y comunicadora, sobre todo en la lengua catalana. En cuanto al tipo de contenidos que publica, podemos encontrar temas relacionados con los momentos musicales, los fragmentos inspiradores, los estilos de vida o las reflexiones personales.

Y sobre este último aspecto ha hecho hincapié en una de sus publicaciones. Juliana habla un total de tres idiomas diferentes, los cuales asegura que son el castellano, el catalán y el inglés. Por supuesto, la lengua cooficial de Cataluña es la que se la escucha hablar de forma cotidiana, pero la realidad es que "el castellano me cuesta un poco más, pero bueno, aún así me defiendo bastante".

"Olvido que estoy en Madrid y que tengo que hablar castellano"

De hecho, existen momentos en los que le cuesta un poco más este idioma, ya que "al final no es mi lengua materna y no lo hablo nunca", detalla. Absolutamente con nadie de su entorno la emplea para comunicarse, prácticamente nunca. Por ello, esto es algo que esta catalana no lo tiene muy a mano, según sus propias palabras. Esto es algo que se le manifiesta de forma negativa cuando viaja a un sitio español fuera de Cataluña.

El ejemplo que cita esta creadora es la capital de España. "Cuando voy a Madrid me pasa que, cuando me hablan en castellano, muchas veces por inercia respondo en catalán. Realmente olvido totalmente que estoy en Madrid y que tengo que hablar en castellano. Estoy muy acostumbrada a Cataluña", detalla. Sin embargo, esto no quita que tampoco sea "tan rara la situación de tú hablar en catalán y la otra persona en castellano".

"Me siento mal hablándolo. No tengo confianza y estoy triste"

Tras estas declaraciones pasa a hablar de cómo es su experiencia con el inglés, las cuales no son lo más satisfactorias posibles. "Me siento mal hablándolo. No tengo confianza y estoy triste, porque creo que hablar inglés podría ser genial para mí". El objetivo de Juliana, por tanto, es comenzar aguantarse la vergüenza que le da el no saber hablarlo de la forma más adecuada y empezar a utilizarlo en más ocasiones.

En este sentido, para fomentar este idioma se ha apuntado a clases y ahora se siente mucho mejor, como así ha asegurado. Eso sí, esto no quita que el inglés no sea su mejor amigo posible, ya que "es horrible para mí. Me siento muy mal y muero cuando lo hablo". A raíz de estas palabras ofrece un consejo para aquellas personas que se sientan igual que esta joven influencer.

"Es que... yo he nacido para ser monolingüe"

"Creo que la única manera de mejorar tu inglés, si no te sientes confiado o si piensas que no hablas bien, es hablándolo", comenta. Le cuesta tanto hablar en este idioma (ahora mismo se está comunicando en inglés), que pasa rápidamente a comunicarse en su lengua madre, que es el catalán. "Estoy cansada ahora de hablar todo este idioma. Necesito volver al idioma natural", argumenta.

En este punto, ya se puede observar cómo Juliana está más a gusto consigo misma y se la ve con más naturalidad a la hora de comunicarse. Se siente tan cómoda recurriendo al catalány le gusta tanto que asegura que le encantaría comunicarse solamente en esta lengua. "Es que... yo he nacido para ser monolingüe. Es así, es así...", dice a la vez que el vídeo llega a su fin.