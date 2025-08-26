La Gran Vía de Barcelona es mejor que la de Madrid: "Nos creemos que la nuestra es peatonal, pero..."

Una de las tendencias más comunes en las redes sociales es comparar constantemente a Madrid y Barcelona. Ambas son dos ciudades que despiertan pasiones entre aquellos que las visitan, tanto para los españoles como para aquellos procedentes del extranjero. Estas similitudes pueden ser de cualquier cosa, como por ejemplo de sus potencias turísticas más destacas, y sobre esto ha hecho mención en TikTok un madrileño que ha viajado a la Ciudad Condal.

Sobre uno de estos aspectos ha hablado 'Planeta Tay', también conocido @planetatay, un influencer de origen madrileño cuyo contenidos abarcan todo tipo de temas que estén relacionados con los viajes desde un punto de vista aventurero. Al fin y al cabo enseña a su audiencia a "explorar el planeta dando la vuelta al mundo". Por ejemplo, sus últimos publicaciones han estado relacionadas con el estilo de vida que se vive en Kenia, país procedente del este de África.

"Madrileños, aquí Barcelona nos ha ganado"

Es cierto que en la actualidad su perfil de TikTok lleva unos cuantos meses sin renovar contenido, pero cabe destacar que uno de sus vídeos generó mucho interés entre las redes sociales. Este fue el relativo a las diferencias que hay entre la Gran Vía de Madrid y la de Barcelona, las cuales son dos factores turísticos de lo más destacados en nuestro país. Su opinión ha sido muy clara y ya dicta sentencia desde el principio.

Nada más comenzar, declara lo siguiente: "Madrileños, aquí Barcelona nos ha ganado". Posteriormente, anuncia que va a comenzar a revelar las diferencias que hay entre ambas ciudades, centrando el foco en lo mencionado en el anterior párrafo, la Gran Vía. Este creador madrileño apela a que "es que nos creemos que la nuestra es peatonal, pero mira esto. ¡Qué barbaridad!", a la vez que enfoca el camino de la Gran Vía de las Cortes Catalanas.

"Es todo verde. Nos han ganado de lejos"

A partir de aquí, comienza a describirla de la siguiente manera: "Es todo verde. Mira cuánta acera tío, si es que hay más acera que calle. Aquí nos han ganado, pero de lejos". Tras volver a reiterar esa idea de que "hay árboles por todas partes", enfoca a la carrera y hace hincapié en la existencia de una vía destinada para los ciclistas. "Además, tienen carril para bici", dice mientras que también redacta en el video que media ciudad está haciendo deporte.

Estas son una serie de explicaciones vistas desde la primera persona, pero luego también procede a realizar un esclarecimiento sobre cómo ha sido el desarrollo urbanístico y la planificación de la vía al completo. "Os explico en un segundito cómo la tienen: tienen acera, una carretera chiquitita con carril bici, una pedazo de acera full peatonal y súper ancha y la carretera principal", especifica.

"Es mejor excepto por la Torre Schweppes"

Además, ofrece un plano con zoom en el que se puede ver la interminable Gran Vía de Barcelona, la cual sigue siempre con el mismo patrón ahora anunciado. "Se repite otra vez lo mismo. Vuelven a tener una acera súper peatonal y vuelven a tener otra vez la carretera, esa chiquitita que os he mostrado al principio con la bici", explica. Por supuesto, también posee la misma acera ofrecida durante el vídeo.

Ya desde el principio de esta publicación se sabía cuál era el veredicto de este madrileño, pero cuando el vídeo llega a su fin vuelve a ofrece su opinión. "La verdad que su Gran Vía es mejor que la nuestra", sentencia. Eso sí, no se olvida de uno de los edificios más reconocidos de Madrid, los cuales hacen de su Gran Vía uno de los mejores lugares de esta ciudad. Este testimonio concluye de la siguiente manera: "Es mejor excepto por la Torre Schweppes. ¡Viva la Torre Schweppes! ¡Siempre presente!".