Guarderías privadas piden al Govern más recursos para evitar los cierres y reorganizar la oferta

Las guarderías privadas de Cataluña han pedido a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat más recursos y cambiar el sistema de financiación para evitar cierres de centros privados, así como reorganizar la oferta de plazas en esta etapa.

En una entrevista de Europa Press, el secretario general de la Associació de Llars d'Infants de Catalunya, Jordi Fibla, ha reclamado al departamento que les "tengan en cuenta" porque pronostica que de cara al próximo curso la situación de estos centros empeorará.

"La baja natalidad es un factor negativo. Y también es que nos costó muchos años que se reconociera (a la Infantil) como una etapa importante, pero debe ir acompañada de medidas. Se tiene que invertir", ha apuntado.

Fibla ve necesario establecer una colaboración entre la red privada y la pública, ya que considera que la subvención que se da por niño y año es, dice textualmente, absolutamente insuficiente: "Estamos coexistiendo con la red pública que hace el mismo servicio que es gratis".

Ha instado a llevar a cabo un cambio radical del sistema de financiación de estas plazas porque, advierte, seguirán cerrando guarderías privadas: "Por ponerte un ejemplo, ahora mismo sobre la mesa de mi despacho tengo 4 por cerrar, de nuestros asociados".

Colaboración público-privada

En el mismo sentido se ha expresado la portavoz de la Associació Catalana de Llars d'Infants, Mireia Català, que recuerda que la "limosna" que se dá a los centros por cada niño es de 72 euros al año, y que a muchas familias no les compensa llevarlos a guarderías privadas si no han podido acceder a la pública.

"El 0-3 es la etapa más importante que tenemos en la vida. Si no haces estimulación en esta etapa, ese niño no tendrá las mismas posibilidades de aprender. Y estamos viendo que muchos niños se quedan en casa con las pantallas. Todo lo que se pierde en esta etapa ya no se puede recuperar", insiste.

Ha hecho un llamamiento a ayudar por igual a todas las familias, ya que señala que hay plazas libres en guarderías privadas que no se están cubriendo, y aboga por aumentar la ayuda de los 72 euros y establecer una colaboración público-privada: "Como se hace en sanidad".

Català recuerda que pidieron una reunión con la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, hace dos meses, aunque lamenta que aún no se ha producido, y que los encuentros que han tenido con otros cargos del departamento se les dice que el presupuesto para guarderías privadas "ya está dado y que no se puede hacer nada más".

Familias

En declaraciones a Europa Press, Cristina Pinar, una de las madres de la guardería Les Manetes de Barcelona, en el barrio de Sant Andreu, que cerrará el 28 de este mes, ve "con preocupación" los anuncios de cierre de su guardería y otra, en Hostafrancs, de la última semana, y piden más apoyo institucional.

"Por mucho que las administraciones digan que la responsabilidad no es suya y que la educación 0-3 es opcional, de manera social y laboral no lo es, porque no te dan un permiso de maternidad o paternidad de 3 años", reivindica.

Para ella, la ayuda de 72 euros no debería ser al centro, sino directamente a las familias, porque cree que están "a merced" de la gestión que haga la guardería.

Ha remarcado el golpe emocional, dice, que suponen los cierres de estos centros privados para los niños y también para las familias: "Nos dicen que tenemos que dejar a nuestros hijos con otra gente, cuando no hemos tenido el tiempo necesario para analizar otra guardería o si nos gusta el proyecto, porque ahora es lo que quede".

El Síndic de Greuges pidió el viernes al Consorci d'Educació de Barcelona no autorizar el cese de la actividad de la guardería Les Manetes de Barcelona, en el barrio de Sant Andreu, sin que se haya garantizado la escolarización del alumnado afectado, y que en caso de que no se pueda, reclamó "posponer el cese a final de curso".