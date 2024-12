Illa: "Le pido al poder judicial que respete al legislativo y aplique la amnistía".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a abogar por la ley de amnistía y le ha pedido al poder judicial que "respete lo que votó el legislativo en el Congreso de los Diputados y aplique la ley". Del mismo modo, ha reiterado su deseo de que le hubiera gustado que en Navidad "estén todos en casa, porque en Cataluña tiene que caber todo el mundo y no sobra nadie", por eso, ha dicho, "le indiqué a mis diputados en el Congreso que votasen a favor de la amnistía". A pesar de ello, ha asegurado que no tiene intención de viajar a Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont. Así lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo extraordinario que ha aprobado el Plan de Govern.

Del mismo modo, el presidente ha explicado que la prioridad para 2025, enmarcada en el cumplimiento de los acuerdos con los socios de investidura, es "aprobar sí o sí el financiamiento singular pactado con ERC". Para Illa, la financiación singular que él pretende "no busca privilegios, es solidaria y se contrapone a esos modelos que buscan generar prosperidad en base a la deaslaltad fiscal. Responde a las singularidades de Cataluña y se basa en el autogobierno y las competencias propias, pero es solidario y está a las antípodas de la deslelatad fiscal de aquellos que conciben la sociedad, la política y la economía de manera distinta a nosotros".

Presupuestos

Sobre los presupuestos, Illa ha dicho que trabajará "para que estén aprobados durante 2025, siendo conscientes de nuestra realidad parlamentaria, pero también le pido a los otros grupos que sean conscientes, pues somos el grupo mayoritario, a pesar de gobernar en minoría". Para el presidente, es una prioridad: "Yo quiero que haya presupuestos, y todo lo que dependa de mis decisiones estará orientado a ello".

Del mismo modo, ha explicado que la prórroga aprobada la semana pasada sirve para que “haya un correcto funcionamiento de la administración pública y que los servicios públicos puedan seguir funcionando y siendo garantizados, y en enero la consejera de economía, Alicia Romero, hará una ronda con políticos y agentes de la sociedad para explicar el decreto de prórroga y seguir trabajando en los presupuestos de 2025”.

Con respecto a la negociación con los otros grupos, el líder del Govern ha asegurado que en su ejecutiva hay "mucha serenidad, sin prisas ni urgencias". Además, ha recalcado que no se levantarán de ninguna mesa de negociación", y se pondrán en contacto con Junqueras.

Plan de Govern

El presidente ha explicado que su ejecutiva ha aprobado el Plan de Govern, anunciado la semana pasada. Dicho plan incluye los acuerdos de investidura con ERC y Comunes, y está basado en lo que Illa ha llamado "modelo de prosperidad compartida". Ese modelo significa "que Cataluña sea un país próspero, y que la prosperidad que se genere no se quede en pocas manos ni en pocos territorios, sino que la prosperidad esté repartida y compartida socialmente y territorialmente", es decir, su plan se basa en una propuesta de generación y redistribución de la riqueza.

Esa prosperidad se materializará, según Illa, en "tener buenas infraestructuras, una administración eficaz. energía verde, eólica y solar, tener agua y no estar pendientes de si llueve o no llueve, que la gente pueda acceder a una vivienda en condiciones, que no dejemos a nadie atrás mediante unos servicios sociales que socorran a los que, por diferentes circunstancias, pasan por un momento difícil en su vida, que haya una sanidad excelente y eficiente, una educación que sirva a todo el mundo independientemente de su procedencia y que la cultura sea accesible".

Illa también ha explicado que su gobierno pondrá en marcha una serie de reformas para posibilitar esa "prosperidad compartida". En concreto, reformas en "sanidad, educación, administración pública y servicios sociales. También en seguridad para garantizar la protección. En ese sentido, se aumentará de 22.000 a 25.000 el número de Mossos". Será necesario, según el Plan, el incremento de los recursos humanos, tecnológicos y económicos, mediante la captación del mejor talento de Cataluña y que se ponga "al servicio del Govern".

Para llegar a esos objetivos, Illa ha explicado que será necesaria la "colaboración". En primer lugar, colaboración con los grupos parlamentarios "excepto con aquellos que practican discursos de odio (Vox y AC) y con más preferencia para los socios de investidura: ERC y Comunes". En segundo lygar, colaboración con el resto de gobiernos, como el de España y los ayuntamientos, para quien ha anunciado "subvenciones directas para que hagan frente a sus principales problemas". En tercer lugar, colaboración con la sociedad civil, "en concreto con los trabajadores, con los que hay más afinidad, aunque también con empresas y patronal".

El cambio en Cataluña

Del mismo modo, Illa ha asegurado que "en 2024 se ha asentado un cambio de etapa en Cataluña, el cambio que quisieron los catalanes en las elecciones". Un cambio que, para el presidente, ha hecho que "en Cataluña se genere más prosperidad que en cualquier país vecino de la UE" y que posibilita que "en 2025 Cataluña lo tenga todo para seguir creciendo".

Además, respecto a los supuestos acercamientos entre Junts y PP en el Congreso de los Diputados, Illa ha dicho que "los catalanes decidieron que quieren un gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez, así que Junts tendrá que decidir si está con Cataluña o está con el PP".