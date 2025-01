Illa sigue sin dar fecha de cuándo aumentarán los inspectores para aplicar el régimen sancionador

Durante la sesión de control al Govern en el Parlament de Cataluña de esta mañana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha evitado dar una fecha sobre cuándo contratarán nuevos inspectores para aplicar el régimen sancionador pactado con los comunes el pasado lunes. Tal régimen se aprobó sin contar con los peritos suficientes.

Así ha sido, a pesar de que la pregunta de la líder de la formación, Jéssica Albiach, ha sido clara: "Para gestionar las denuncias del régimen sancionador hacen falta inspectores, tal y como estaba recogido en el pacto de investidura, ¿se compromete a contratar de manera urgente como mínimo 100 inspectores para hacer cumplir el régimen sancionador?”. Sin embargo, Illa se ha limitado a decir que el Govern cumplirá "todos los acuerdos" de investidura, y que "si en algún momento hay una circunstancia que nos obligue a demorarnos, daremos explicaciones públicas".

Del mismo modo, ha afirmado que el Govern desplegará las próximas semanas "todos los mecanismos necesarios para cumplir el régimen", y que se hará "progresivamente". Unos mecanismos que, según Illa, incluyen a los inspectores, pues "en Cataluña la ley se cumple". No obstante, no ha especificado cuándo se aumentarán tales inspectores ni en qué número.

No obstante, sí que ha reconocido que "el acceso a la vivienda es una emergencia", y que tal emergencia se resuelve de dos maneras: o construyendo vivienda pública o "tomando medidas que intervengan temporalmente el mercado".

"No ha puesto ni un ladrillo"

La vivienda ha sido el tema que ha centrado su debate con Alejandro Fernández, el líder del PP, quien le ha espetado a Illa que, a pesar de que en su investidura prometió que construiría 50.000 viviendas públicas en 48 meses, "llevamos seis meses y no ha puesto ni un ladrillo". Sin embargo, el popular ha insistido que el problema no es de tiempo, sino de modelo, pues Illa "ha asumido el modelo de vivienda de Ada Colau, y ha decidido mantener el régimen sancionador pactado con los comunes de Colau, y ha decidido mantener el impuesto de transmisiones patrimoniales más alto de España" lo que, para Fernández, es mantener "esa misma falta de respeto a la propiedad privada y de estigmatización de propietarios y promotores". Además, Fernández ha tachado de "hipócrita y populista" el dicsurso de Illa sobre los grandes tenedores, pero que luego le compre al banco 450 pisos.

Illa, por su parte, se ha defendido asegurando que desde el Govern están trabajando en la construcción de las viviendas y que, a pesar de lo que dice el popular, la economía de España y de Cataluña es la que mejor está de toda la OCDE, y que con la vivienda pasará lo mismo, que se desmentirán sus pronósticos.

Illa insiste en su voluntad de tener presupuestos

Por otro lado, Albert Batet, de Junts ha cuestionado a Illa sobre las inversiones en materia energética de empresas como Repsol o Endesa, insinuando que el presidente catalán guarda silencio sobre estos movimientos y no defiende proyectos estratégicos para el país, pues "solo cumple órdenes de Pedro Sánchez", lo que, según él, demuestra su debilidad, sumado a la poca estabilidad parlamentaria. Batet también ha recordado que hace un año Illa afirmó que la responsabilidad de no tener cuentas recaería únicamente en el president: "Sin presupuestos, a las órdenes de Pedro Sánchez y sin estabilidad parlamenteria, ¿cómo piensa sacara adelante la legislatura?"

Illa, por su parte, ha respondido que las inversiones mencionadas por Junts no son mérito del partido de Puigdemont y ha defendido que su gobierno está cumpliendo los acuerdos. Aunque ha reconocido que no tener presupuestos no es una buena noticia, reitera que sigue trabajando para sacarlos adelante. Batet, sin embargo, ha insistido en que la falta de presupuestos es responsabilidad exclusiva de Illa, quien ha asegurado que asumirá sus responsabilidades en este asunto.

ERC le reprocha "la guerra sucia del Estado"

Por su lado, Josep Maria Jové, líder de ERC en el Parlament, ha centrado su intervención en la polémica de los infiltrados policiales. Ha acusado al Govern de ignorar la "guerra sucia" del Estado y ha exigido medidas para evitar el espionaje con fines políticos. En su respuesta, el president Salvador Illa ha defendido el derecho de todos los independentistas a defender su proyecto dentro de la legalidad y ha subrayado su compromiso con el marco de convivencia democrática.

Jové ha reprochado que el Ejecutivo catalán justifique los casos de espionaje y ha preguntado directamente qué medidas piensa tomar para evitar nuevas infiltraciones. Illa, por su parte, ha afirmado que es un "defensor del estado de derecho" y ha reconocido que hay aspectos que deben mejorarse. Ha insistido en que, si se han cometido errores, deben esclarecerse hasta el final y ha reafirmado su compromiso con la legalidad.