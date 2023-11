El independentismo radical presiona ahora a las marcas de alimentación de mascotas para que rotulen en catalán

La ultraindependentista Plataforma per la Llengua “continúa trabajando para que el sector productivo y empresarial del dominio lingüístico utilice el catalán en sus actividades y se adecue a la normativa vigente”.

En este nuevo caso, la entidad se ha centrado en las empresas productoras de comida para mascotas y sus marcas. Este sector empresarial, que, señalan, “está creciendo mucho debido al gran número de animales de compañía que hay en Cataluña, todavía tiene mucho camino por recorrer en cuanto a la normalización lingüística. Por ejemplo, sólo seis de las principales trece marcas de Cataluña etiquetan todos sus productos en catalán. Por lo tanto, la mayoría todavía incumplen el Código de consumo de Cataluña, que obliga a que los datos de etiquetado, instrucciones, embalajes y manuales de los productos distribuidos en Cataluña estén, como mínimo, en catalán”.

Además, la entidad también se ha centrado en conseguir que las páginas web de estas marcas incluyan el catalán. En este sentido, observan “una mejora sustancial respecto al etiquetado de productos, ya que diez de las trece disponen del portal web en catalán.

A lo largo de este año, Plataforma per la Llengua se ha puesto en contacto con las trece principales marcas del sector -Cunipic, Natsbi, Afinitty Petcare, Retorn, Dingonatura, Ownat, Arquivet, Gosby, Kibus Petcare, Dogfy Diet, Brokaton, Cotagro y Pylkron- con el fin de pedirles que apliquen estos cambios, en el caso de que no lo estuvieran haciendo. Y añaden que “todas han tomado el compromiso de etiquetar en catalán y tener la web en este idioma. Sin embargo, no todas han cumplido, de momento, con este compromiso. Arquivet, Kibus Petcare y Dogfy Diet no han aplicado ninguno de los dos cambios”.