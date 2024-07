Independentistas radicales atacan a Estopa por "ser catalanes y no hablar bien el catalán"

Los hermanos Muñoz lograron juntar a 60.000 personas en el estadio Olímpico de Barcelona el pasado miércoles, todo ello para conmemorar los 25 años de su primer disco. Un auténtico éxito que llenó también de mensajes las redes sociales, y algunos no muy favorables, aunque muy minoritarios.

Algunos en Cataluña no les perdonan que sean castellanohablantes y que en más de una ocasión hayan dejado claro que no están a favor de la independencia.En las redes sociales apareció un mensaje que reza: “Para mi Estopa no es orgullo de barrio, es la prueba fehaciente del fracaso de la inmersión lingüística. Que dos personas escolarizadas en Cataluña, y se supone con estudios básicos y de bachillerato, sean incapaces de expresarse correctamente en catalán”, afirma un usuario de X, informa El Catalán.

Estopa cerrará su gira del 25 aniversario con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 18 de octubre, informó la promotora The Project.

El concierto en Barcelona tendrá lugar tres meses después del concierto que ofrecerán en el Estadi Olímpic el 10 de julio, para el que agotaron las entradas.

Las entradas para el concierto en el Sant Jordi, en el que repasarán sus clásicos y presentará su álbum 'Estopía', ya se pusieron a la venta.