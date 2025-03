Ni Madrid ni Andalucía: Interior revela cuál es la comunidad con más okupas de toda España

Cuando una persona adquiere y se convierte en el propietario de una vivienda, lo primero que piensa es en disfrutar de su nuevo hogar acompañado de las personas que más quiere, como pueden ser sus hijos o la persona con la que esté casada. Es así que, el proceso de encontrar una casa que se adecúe a las necesidades de cada familia es un proceso costoso pero también puede ser algo enriquecedor, ya que siempre se ha dicho que, cuanto más cueste el desafío, mayor será la fortuna.

No obstante, una vez que se puede disfrutar de lo que tanto trabajo ha costado conseguir, ya que el precio del mercado inmobiliario no hace más que subir, nace entre todos los españoles la incertidumbre del temor hacia una posible actividad delictiva en el interior de la propia casa. No solo ocurre con este tipo de bienes, ya que cuando se compra algo con mucho valor monetario, como un ordenador o una televisión de plasma, por ejemplo, también se puede llegar a sufrir el pánico porque te roben estos productos.

En verano, los ladrones u okupas tienen más opciones de entrar en las casas por las vacaciones Dreamstime

¿Para qué se utiliza una alarma en una casa?

La opción por la que optan los más precavidos es por instalar un servicio de alarma en todos sus hogares, para evitar que algún ladrón pueda entrar y cometa robos de cualquier tipo. Según la segunda edición del informe 'La seguridad en los hogares españoles', el cual fue presentado el año pasado por el Observatorio Securitas Direct, el 93% de los españoles están preocupados por la seguridad de sus casas.

Una de las observaciones más claras que hizo esta empresa fue que, desde el punto de vista del uso de las viviendas, las segundas residencias tienen, prácticamente, el doble de posibilidades de sufrir una intrusión frente a las se son las primeras residencias. De tal manera que, esta es la opción preferida para los okupas, ya que son casas que permanecen vacías durante un periodo de tiempo mucho más largo y que, por tanto, se convierte en una ventaja para los integrantes de este movimiento que reclaman el derecho igualitario a la vivienda para todo el mundo sin tener que pagar ni un euro.

¿Puedo poner un cartel falso de alarma para disuadir a los ladrones? Bigstock

¿Cómo es la situación de los okupas en España?

Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior arrojaron que, en España, hubo un aumento del 7,4% de las denuncias relacionadas con la okupación ilegal durante el 2024, convirtiéndose así en uno de los países de Europa con mayor tasa de estas actividades. Pese a que estas acusaciones presentaron una tendencia a la baja en los últimos años, ya que en 2021 hubo 17.274 hechos comprobados, 16.765 en el año siguiente, y 15.283 en 2023, el 2024 concluyó con un pequeño incremento que situó el valor en las 16.426 denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

¿Cuántos okupas hay en Cataluña?

La Comunidad Autónoma más afectada por los okupas ha sido Cataluña, la cual ha reunido un 42% del total de todas las okupaciones ilegales, lo que se traduce en 7.009 casos en todo el 2024; en 2023 hubo 6.258 denuncias ante el FSCE, lo que ha supuesto una subida del 10%. Haciendo los cálculos, 17 viviendas fueron ocupadas diariamente en Cataluña durante el año pasado. Por otro lado, se estimó que alrededor de 2.055 intentos de invasión a las viviendas catalanas fueron fallidas e intervenidas por los Mossos.

Imagen de un desalojo de "okupas" conflictivos en Badalona Europa Press

El dato más sorprendente ha sido que Cataluña presenta más delitos de este tipo incluso en comparación con la suma entre la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana. La capital española recibió un total de 1.451 denuncias correspondientes a usurpaciones y allanamientos; en Andalucía (la segunda con más casos) se produjeron 2.207 acusaciones ante los cuerpos del Estado y, en la Comunitat Valenciana, hubo 1.767 actividades de okupación.