Muere el prestigioso ginecólogo Santiago Dexeus

El reconocido ginecólogo Santiago Dexeus Trias de Bes ha fallecido hoy en Barcelona a los 88 años. Doctor en obsteticia y ginecología, era hijo del también ginecólogo Santiago Dexeus y Font y hermano del doctor Josep Maria Dexeus, con quien fundó el Instituto Universitario Dexeus. Fue también director científico de la Clínica Ginecológica Women's que confirmó el fallecimiento del médico.

Dexeus comenzó su carrera profesional en 1959 como médico interno residente en la Maternidad Provincial de Barcelona, pasando después a ser médico becario en Saint Mary's Hospital de Manchester (1961), en la Maternidad Universitaria de Ginebra (1962), además de en los centros parisinos de Laboratoire de Hispatologie, Hospital de Créteil y Broca, entre 1962 y1963, además de en el Policlínico Careggi de la Facultad de Medicina de Florencia(1964). Una vez de vuelta en 1965 a su ciudad natal, Barcelona, pasó a ser médico adjunto en Obstetricia y Ginecología de la Maternidad Provincial hasta 1972. Igualmente se hizo cargo de la dirección del Centro de Lucha Anticancerosa (1967-1972) de la misma Maternidad. En 1973 tiene lugar un episodio muy importante en su carrera al fundar, junto a su hermano Josep Maria, el célebre Instituto Dexeus, centro que seguía los pasos de la primera maternidad privada creada por su padre, la Clínica Mater. Santiago Dexeus estuvo al frente del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Instituto Dexeus hasta 2004; llevando a cabo intervenciones pioneras en nuestro país como la primera inseminación artificial y fecundación in vitro.

En 2009 se vio obligado a abandonar la clínica que lleva su nombre tras una larga polémica con los socios del centro. Un año más tarde, junto su hijo Damián, puso en marcha un nuevo consultorio, Somdex Ginecología, en la clínica Tres Torres de Barcelona. A partir de 2016, Dexeus padre e hijo, en asociación con esta clínica y el doctor Francisco Carmona, abrieron Women's Health Institute, un centro especializado en salud de la mujer.

La lista de reconocimientos logrados a lo largo de su carrera es impresionante. Entre ellos destaca su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Coimbra, Miembro de Honor de la American College of Surgeons y la American College of Obstetricians and Gynecologists,

Gran Cruz del Mérito Civil en Sanidad, Medalla de Oro al Trabajo, Medalla del President Macià y Creu Sant Jordi .