Muere Sebastià M. Bardolet i Pujol, abad emérito de Montserrat

El abad emérito de Montserrat, Sebastià M. Bardolet i Pujol, falleció este martes, 16 de septiembre de 2025, a los 91 años de edad. La vinculación de Bardolet con el monasterio se remonta a su infancia, cuando fue escolano entre 1943 y 1948. Ingresó como novicio en la comunidad monástica en 1953, realizó su profesión simple en 1954 y la solemne en 1957. Fue ordenado sacerdote en 1960.

Su formación incluyó estudios de Música en el Pontificio Instituto de Música Sagrada de Roma entre 1961 y 1964, donde obtuvo el título de Maestro en Canto Gregoriano y Musicología.

A lo largo de su vida monástica, desempeñó diversos cargos de responsabilidad dentro de la comunidad. Fue Prefecto de la Escolanía de Montserrat de 1968 a 1977 y Prior de la abadía de 1978 a 1989.

El 27 de febrero de 1989 fue elegido abad de Montserrat, recibiendo la bendición abacial el 1 de abril de ese mismo año. Sucedió así a Cassià M. Just i Riba. Ocupó el cargo hasta 2000, cuando le sucedió en el ministerio Josep M. Soler i Canals.

El funeral por Sebastià M. Bardolet se celebrará el próximo jueves, 18 de septiembre, a las 10.45 horas en la Basílica de Santa María de Montserrat. La ceremonia será presidida por el actual abad, Manel Gasch i Hurios.