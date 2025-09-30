Pilar Castillejo relevará a Estrada como presidenta del grupo de la CUP en el Parlament

La diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillevo relevará a Laia Estrada, que renunció a su acta de diputada el 23 de julio, como presidenta del grupo de la CUP en la Cámara catalana.

Castillejo se encuentra actualmente embarcada en la Sumud Global Flotilla que intentará hacer llegar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El escaño de Estrada ha sido ocupado por Xavier Pellicer, que ya había ocupado un asiento de los 'cupaires' en la anterior legislatura.

Además, la exalcaldesa de Vilassar de Mar (Barcelona) Laura Martínez (Junts) ha ocupado el escaño de Jaume Giró, que renunció a su acta el 4 de septiembre, y el diputado Quim Calatayud se ha reincorporado tras una baja.

El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, ha ocupado el escaño del ya exdiputado Ruben Wagensberg, que anunció que dejaba la política institucional el 16 de septiembre.

Por último, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha reincorporado a la actividad parlamentaria tras unos meses de baja.