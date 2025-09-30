Dos consejeros de la CCMA piden una reunión extraordinaria sobre "la deriva" de TV3 y Catalunya Ràdio

Los consejeros de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Àngels Ponsa y Pep Riera han pedido a la presidenta Rosa Romà una reunión extraordinaria y monográfica del Consell de Govern para "analizar la deriva de TV3 y Catalunya Ràdio en los últimos meses", informa Junts este lunes en un comunicado.

La formación explica que los dos consejeros, elegidos a propuesta de Junts, lo piden por la "alarma social que se ha generado en Catalunya" tras la decisión de Romà de suprimir marcas e incorporar programas que distan de lo que es un servicio público y de calidad, textualmente.

"Detectamos una creciente banalización de la programación y una creciente desnacionalización en los contenidos informativos y de entretenimiento, especialmente en TV3", ha dicho Junts, que expresa preocupación al agruparse marcas bajo el paraguas 3CatInfo.

Albert Batet

Además, el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "una rectificación" en este asunto durante la sesión de control al Govern en el Parlament, así como un retorno al espíritu fundacional de TV3 y Catalunya Ràdio y al acuerdo marco, según él.

Illa ha respondido que lo único que pide a los medios públicos es "rigor" porque son un servicio fundamental en tiempos de desinformación, y Batet le ha replicado textualmente que los cambios en TV3 son la punta del iceberg de una estrategia de desnacionalización del PSC.

Documental en TV3

Fuentes de 3Cat consultadas por Europa Press han negado censurar la emisión este martes por la noche del documental 'Alerta inundable' sobre proyectos de construcción en zonas de Catalunya con riesgo de inundación, y han asegurado que la dirección de Informativos de TV3 ha instado al equipo a seguir trabajando en el documental para acabar haciendo un gran trabajo periodístico.

Preguntada por esta cuestión tras la reunión del Consell Executiu, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha respondido en rueda de prensa que no conoce el contenido del documental y ha dicho que su departamento "puso a disposición de los periodistas los técnicos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para que se escuchara su criterio".