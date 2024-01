El primer anuncio del año en TV3 fue en castellano y el independentismo radical estalla en cólera

No empezó bien el año 2024 para el independentismo más radical. El primer anuncio en la cadena pública autonómica, TV3, fue en castellano. La red social X se llenó de mensajes de cólera e incluso de debates sobre la conveniencia o no de que el spot no fuera en catalán.

“¿Se deberían aceptar anuncios en castellano en TV3? Mi respuesta es clara: no. Del mismo modo que las teles españolas no aceptan anuncios en catalán, pero sí los de colonias que son en inglés o francés“, escribía un separatista indignado con lo que acababa de ver en TV3. Y había muchos más tuits de este estilo. Muchos comentarios de malestar.