El único pueblo de España al que no se puede entrar desde territorio español: es necesario salir al extranjero

En el territorio nacional nos encontramos con más de 8.000 municipios. Nuestro país es sin igual a ninguno, y de ahí que los turistas se decanten por nuestros pueblos y ciudades, viniendo desde cualquier medio de transporte a España para disfrutar de la cultura, calles, paisajes, historia o todas las atracciones que puede ofrecer cada rincón. Muchos de ellos, recomendados por medios como The Telegraph, Harvard o la propia UNESCO. No obstante, existe un pueblo español que paradójicamente, no se puede acceder a él a través de carreteras españolas, pues es necesario salir al extranjero para poder entrar.

Se trata de un periclave, propiamente un falso enclave. Un enclave es un territorio perteneciente a una entidad administrativa pero separada del núcleo principal de dicha entidad. Así, el periclave sí tiene continuidad territorial con el resto de la entidad a la que pertenece, y sin embargo, para acceder a ella es necesario salir a otra entidad.

Este tipo de peculiaridades dejan a España como el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia. Según el último recuento de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el país galo es desde el año 2019 el más visitado, con en torno a 77 millones de visitantes, mientras que nuestro país le sigue con 71 millones de turistas. A estos, le siguen Estados Unidos, Turquía, Italia y México respectivamente.

Y además de todos los monumentos, encantos, playa o lugares de especial interés que se pueden encontrar únicamente en España, también hay que mencionar los pueblos, que forman parte de la cultura española. Aunque desde hace décadas la mayoría de la población se concentra en las grandes ciudades, hay algunos municipios que forman la llamada "España vacía" pero que resisten a desaparecer, con solo unas decenas o centenares de habitantes pero conservando su patrimonio.

Este es el pueblo español al que no se puede entrar desde nuestras fronteras: Cómo llegar a Os de Civís, dentro de España pero sin acceso desde ella

Cada uno cuenta con sus propias características y curiosidades, e incluso algunos son reconocidos en las mejores listas mundiales para hacer turismo. Pero también otros municipios presentan peculiaridades tan curiosas como sorprendentes.

Es el caso de Os de Civís, en la provincia de Lérida, pues acceder a este lugar es totalmente un reto puesto que no es posible a través de España, sino que se debe salir fuera del territorio nacional.Situado en la cima del Seturi y cuna del río Aós, este pequeño pueblo ilerdense se encuentra en la convergencia de los ríos Setúria y Salòria. Es una zona totalmente rural, natural y silvestre, y pese a pertenecer a Lérida, Andorra cuenta con el único acceso a Os de Civís desde Sant Julià de Loria, al sur del país andorrano.

La razón se debe a que Os de Civís se encuentra en la vertiente andorrana siempre, pero se le ha considerado territorio español. Así, su única forma de entrar es por una pista a más de dos mil metros de altitud.

Con una iglesia románica de gran valor patrimonial y parajes naturales a más de tres mil metros de altura, Os de Civís se ha convertido en un municipio sin igual.