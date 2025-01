El pueblo de Cataluña con tan solo un habitante: cuando llegó no había ni luz ni agua

En España existen diversos lugares ocultos en los rincones más profundos donde cada vez hay menos habitantes. Estos lugares, que son perfectos para realizar un viaje, mantienen una esencia rural muy característica que explica cuáles eran los métodos de vida durante décadas pasadas. Servicios primarios y secundarios muy presentes, mientras que los terciarios están disponibles en las grandes urbes. Sin embargo, hay quienes prefieren estos territorios para alejarse del bullicio en las ciudades y desconectar del mundo en general.

Nuestro país está repleto de municipios con pocas personas censadas, distribuidos por todas las Comunidades Autónomas. Pero, de forma sorprendente, existe un pequeño pueblo, establecido en Cataluña, en el que tan solo hay una persona censada. Este lugar, que una vez estuvo habitado por más gente, ahora ha quedado marcado por el silencio, siendo testigo de uno de los mayores problemas que se establecen en España: la despoblación, cuya consecuencia principal será que no se pueda vivir en territorios pequeños dado la incapacidad de ofrecer las necesidades básicas a los ciudadanos.

Este es el pueblo catalán con solo un habitante

Se trata de Montlleó, una localidad situada en el municipio de la Ribera d'Ondara, en la provincia de Lérida. Pese a que lo primero que se piensa es que es un pueblo abandonado, la realidad es que hay una persona que ha optado por seguir viviendo en este sitio. La casa que aún está habitada se llama Cal Mestres, donde reside el único habitante censado el cual no nació aquí, sino en Cervera.

Hace 14 años se mudo aquí el residente, donde ya no había nadie que lo habitara. Otra de las circunstancias sorprendentes fue que, en el momento que se alojó, servicios de primera necesidad como la luz o el agua no estaban disponibles, pero eso no pareció importarle; posteriormente comenzó a disponer de estas prestaciones. Aparte de su vivienda, también se mantiene activa la iglesia de Santa María de Montlleó.

La iglesia de Santa María de Montlleó Flickr

Montlleó, donde una vez hubo 60 habitantes

El pueblo, que una vez tuvo 60 ciudadanos durante el siglo XIX, se sitúa a 677 metros de altura donde ya son pocas las edificaciones que se mantienen en pie. La cruda realidad será que, una vez su único habitante se desaloje de Montlleó, esta localidad quedará en el olvido y solo estará presente en las historias que se cuenten sobre ella, donde ya no se podrá ser testigo en persona de cómo era el sistema de vida.

¿Cuáles son los pueblos con menos habitantes de Cataluña?

A continuación, se va a presentar un listado sobre los pueblos catalanes con menos habitantes, según cifras del Indescat en el 2024: