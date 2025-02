Recetas contra la pobreza infantil en Cataluña: becas para adolescentes y escolarización universal

La Fundació Bofill y la Plataforma d’Infància de Catalunya (Pincat) de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social reclamaron ayer que se implante «ya» la estrategia de lucha contra la pobreza infantil y que se apliquen políticas públicas para reducir las desigualdades educativas en Cataluña.

En una rueda de prensa, la directora de Investigación de la Fundació Bofill, Mònica Nadal, destacó que la agenda que plantean tiene «efectos multiplicadores» para todos los niños, no solo para aquellos en situación de pobreza. «Necesitamos articular políticas que acompañen la escolaridad y que se traduzcan en oportunidades. No hay que esperar a 2030, se pueden implantar ya políticas robustas y decididas, con medidas tangibles, este mismo 2025», afirmó.Por su parte, el coordinador de Pincat, José Antonio Ruiz, advirtió de que Cataluña está en «situación de alerta máxima» en cuanto a pobreza infantil y urgió a revertir esta exclusión y desigualdad. «Hay que romper con este círculo que hace que la pobreza se convierta en algo hereditario y que el lugar de nacimiento de las familias no sea determinante en el futuro de la infancia», señaló, y subrayó que la educación es la mejor herramienta contra la pobreza infantil.

La pobreza infantil es una lacra y la gran vergüenza de este país. Un país como el nuestro no puede permitirse esto», lamentó Ruiz. En este sentido, insistió en la necesidad de desplegar sin más demora la estrategia contra la pobreza infantil y consideró «inadmisible» que no se desarrolle de forma efectiva. Asimismo, reclamó que Cataluña apruebe la Ley del Tercer Sector, un marco legal que, en sus palabras, debe permitir que las organizaciones de infancia y las del tercer sector puedan desarrollar sus acciones con el respaldo de las instituciones públicas.

Entre las medidas que proponen, destaca un plan de cobertura universal con garantía de financiación para la educación de niños de entre 1 y 3 años, así como la creación de planes locales de recursos educativos para la franja de 0 a 6 años, adaptados a las necesidades de cada municipio, barrio y familia. También reclaman una política de becas para garantizar la continuidad educativa en secundaria, con ayudas para estudios postobligatorios dirigidas a alumnos de 16 a 19 años, y un apoyo específico para estudiantes de 3º y 4º de ESO en riesgo de exclusión social. Además, plantean un plan de orientación y acompañamiento al alumnado más vulnerable, la promoción de programas locales de apoyo educativo y el desarrollo de mapas locales de recursos para jóvenes ‘ni-ni’ con menor nivel educativo.

Las entidades también instaron a concretar y desplegar el Plan contra la segregación escolar, con medidas para garantizar una escolarización equilibrada y acciones informativas. En la misma línea, pidieron la ampliación del comedor escolar universal y gratuito para alumnos de entornos vulnerables y la garantía de una oferta de ocio educativo en verano y actividades extraescolares.

De cara a 2030, sus objetivos incluyen la universalización de la Educación Infantil de 1 y 2 años en todo el territorio catalán y que al menos el 75% de los niños en situación de pobreza o riesgo de exclusión asistan a la escuela en estos niveles.