Una salvaje agresión de un preso a un funcionario vuelve a destapar la inseguridad en las cárceles de Cataluña

Un trabajador del centro penitenciario de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), ha resultado herido tras recibir un fuerte puñetazo en la cara por parte de un interno. El ataque se ha saldado con la fractura del tabique nasal.

El suceso se produjo el martes 14 de octubre durante un procedimiento rutinario. Este protocolo obliga a los internos afectados o convivientes a entregar su ropa y ropa de cama para su desinfección. Según explica el medio, el recluso se negó a colaborar y adoptó una actitud violenta, agrediendo a varios trabajadores antes de propinar el golpe que dejó a uno de ellos de baja laboral, informa El Caso.

Este ataque en Quatre Camins no es un caso aislado. Los sindicatos penitenciarios alertan de las agresiones constantes en las cárceles catalanas, muchas de ellas con lesiones graves y secuelas psicológicas para los funcionarios. Los sindicatos denuncian que las sanciones a los internos agresores son insuficientes y no disuasorias.

El colectivo reclama desde hace años ser reconocidos como agentes de la autoridad. Esta medida reforzaría la protección jurídica de los trabajadores y endurecería las penas por agresión. Actualmente, las agresiones a funcionarios no se castigan como atentado contra la autoridad, lo que permite que muchos casos se salden con simples sanciones disciplinarias.

El año pasado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pidió el cese inmediato del director de Quatre Camins, denunciando su gestión "negligente" que, en varias ocasiones, "puso en peligro la seguridad tanto del personal como de los internos".