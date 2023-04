Susan Sarandon: "No veíamos "Thelma y Louise" como una película feminista"

La actriz estadounidense Susan Sarandon ha puesto en valor el retrato de la violencia contra las mujeres que hace la película ‘Thelma & Louise’ (1991), ya que “en aquel momento la alusión a la cultura de la violación estaba bastante ignorada, y ahora en cambio se está más cómodo hablando de depredadores sexuales”.

Lo ha dicho en un encuentro con periodistas este lunes, en el marco del BCN Film Fest que se celebra en Barcelona del 20 al 27 de abril, y del que Sarandon es una de las invitadas estrella.

Ha asegurado que cuando se rodó “no se pensó en ella como una película feminista”, aunque ha reconocido que al retratar la unión entre dos mujeres, cómo se cuidaban entre ellas y su lucha por no ser dictadas por los hombres sí que puede ser considerada como una cinta feminista.

Ha recordado que cuando se estrenó fue muy criticada, por la visión que se daba del suicidio o del asesinato de personas: “Eso no lo decían por ejemplo de “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (”Dos Hombres y un Destino”), que era básicamente lo mismo, y ahí es donde nos dimos cuenta que habíamos entrado inadvertidamente en este territorio dominado por hombres blanco heterosexuales; es donde vimos que (la película) era más feminista”.

Sarandon también ha elogiado el formato de la película por el que apostó Ridley Scott, que cree que es realmente lo que “hace icónica” a la película, y del final ha destacado el plano en el que la cámara se queda en alto viéndose el cañón del Colorado y a las protagonistas volando con el coche, ya que en lugar de apreciarse el accidente, se las ve liberadas.

Preguntada por el papel de Brad Pitt en la película, que estaba en los inicios de su carrera cinematográfica, ha dicho que lo recuerda muy interesante y que le ve como un ejemplo de dedicación: “Cuando ves las cosas en las que ha decidido actuar, igual que Johnny Depp, porque podrían haber sido ‘boy toys’ o simplemente monos, pero ellos fueron personajes desde el principio, y eso es un ejemplo; le respeto mucho”.

Por otro lado ha hecho una crítica a la industria del cine, y concretamente de Hollywood, al considerar que “no ha cambiado demasiado” a pesar de haber muchas mujeres interpretando papeles y contando historias.

“Ha habido un alubión de mujeres divertidas (en el cine), algo que creo que es increíblemente feminista para las mujeres, tenerlas encargadas de explicar historias, pero en términos de igualdad salarial, no creo que haya cambiado. O si eres vieja o gorda, no te quieren”, ha añadido.

Preguntada por la industria actual del cine, Sarandon ha augurado un cambio en el futuro: “La industria del cine no se sostendrá a sí misma en la forma en que la conocemos actualmente, pero eso no significa que la gente no vaya a contar historias o encontrar formar para ver las historias. Es muy importante que las personas explique historias, no va a desaparecer la industria del cine”.

“Es muy importante que la gente cuente historias”, y ha puesto en valor la valentía --en sus palabras-- de las nuevas plataformas de ‘streaming’ al explicar ciertas historias ya que, a su juicio, pueden ser más atrevidas que la industria del cine tradicional.

Susan Sarandon, que ganó el Oscar en 1996 con ‘Pena de muerte’ y ha participado en filmes como ‘The Rocky Horror Picture Show’, ‘Los búfalos de Durham’, ‘Las brujas de Eastwick’ y ‘El cliente’, participará este lunes por la tarde en un coloquio tras la proyección de ‘Thelma & Louise’.