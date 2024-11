Toni Servillo acude a los clásicos para contarnos el presente

Charles Baudelaire, Dante y los clásicos griegos son los compañeros de viaje de Toni Servillo en «Tre modi per non morire», el espectáculo que presenta en el Temporada Alta mañana, concretamente en el Teatre Municipal de Girona. A partir de una selección de textos realizada con el escritor, traductor y crítico literario Giuseppe Montesanto, Servillo reflexiona sobre nuestro tiempo de la mano de estos clásicos.

El actor de cabecera de Paolo Sorrentino estuvo ayer en el Istituto Italiano di Cultura de Barcelona para presentar este espectáculo que ya lo ha llevado por Lisboa, París, Praga, Atenas y Múnich. «Quedé fascinado con un libro de 1.800 páginas que había escrito Montesano donde él, lector salvaje, hace un repaso de su formación intelectual, de cómo a través de las artes se ha salvado. Así que quería hacer algo parecido en teatro y se lo pedí. Tras 43 años en el escenario, siento la necesidad de confrontarme con el público, sin máscaras, en contacto, recitar como un pianista lo hace cuando toca una partitura de Chopin o Beethoven», comentó.

Servillo explicó que si ha optado por Baudelaire, Dante y los clásicos es «porque son tres momentos álgidos donde la poesía nos explica lo que es la vida». En este sentido, en referencia al autor de «Las flores del mal» comentó que «combate la injusticia, como la depresión a través de la belleza. Por eso tengo la necesidad de que el teatro le diga al público las cosas tal y como son». Para el protagonista de «Il divo» o «La gran belleza», Baudelaire «es el poeta más cercano a nosotros y que explica el infierno en el que nos hemos precipitado».

Respecto a Dante, Servillo reconoció que «representa un momento culminante de la poesía que sigue vida. Es una imaginación activa. Dante es la única persona que con su mente entró en vida en el paraíso».

Sobre los clásicos griegos, el actor añadió que «son los más lejanos a nosotros que nos parece increíble que adivinaran el futuro. Poseían una claridad de pensamiento que hemos perdido. Con los griegos llegamos a una de las máximas formas de expresión que es el teatro, cuando era una asamblea democrática para los griegos, donde se enseñaba a pensar. Pero ahora con ese entretenimiento infinito solo está la parte de no pensar». En esta sección de la producción, Servillo trae al espectador a Safo y Platón.

Sobre sus intenciones respecto a «Tre modi per non morire» aclaró que «no tengo intención de vender talento. Es ponerme al servicio de lo que más me gusta. Citando a mi amigo Sorrentino, el talento es soportable, pero puede llegar a ser estéril».