Vecinos frustran un robo de Rolex en el centro de Barcelona por parte de dos magrebíes y golpean a uno de los ladrones

Un nuevo intento de robo en el centro de Barcelona acabó este martes con un giro poco habitual: la intervención directa de los peatones, tal y como informa el digital ElCaso.com Alrededor de la una del mediodía, dos jóvenes, ambos de origen magrebí y con antecedentes policiales, asaltaron a una persona en la calle de Casp con el objetivo de arrebatarle un reloj Rolex de alta gama y unas gafas de sol. Aprovechaban así el aumento de paseantes y turistas en la ciudad durante las vacaciones de Pascua.

Sin embargo, el robo no salió como esperaban. Aunque lograron hacerse con los objetos, varias personas presentes en la escena decidieron no limitarse a grabar lo sucedido con sus móviles y actuaron. Según ha podido saber ElCaso.com, un grupo de ciudadanos logró retener a uno de los asaltantes, al que propinaron varios golpes hasta que devolvió el reloj y no pudo escapar. Poco después, una patrulla de los Mossos d'Esquadra se personó en el lugar y procedió a su detención.

El arrestado es un joven de 22 años, con dos detenciones anteriores por hechos similares, y ha sido acusado de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Los Mossos confirmaron que presentaba lesiones físicas, aunque no consta que haya presentado denuncia alguna. Al llegar los agentes, el presunto ladrón ya estaba inmovilizado y ningún testigo reconoció haber presenciado agresiones. Tanto el reloj como las gafas fueron recuperados.

Mientras tanto, la policía catalana mantiene abierta una investigación para localizar al segundo implicado, otro conocido delincuente habitual de la zona. Las sospechas apuntan a que también es joven, magrebí y con antecedentes por delitos similares. La unidad Titani, especializada en este tipo de robos y dependiente del Área Regional de Investigación (ARI) de Barcelona, se ha hecho cargo del caso.

Con la llegada del buen tiempo y el aumento del turismo, los robos de relojes vuelven a ser motivo de preocupación. Aunque estos no representan más del 10% del total de objetos sustraídos con violencia, su frecuencia se dispara en los meses cálidos, cuando mangas cortas y aglomeraciones facilitan la labor de los delincuentes, ya sean oportunistas locales o grupos especializados llegados del extranjero.

El joven detenido fue puesto en libertad este miércoles, coincidiendo con la celebración de Sant Jordi, acumulando un nuevo antecedente. Aunque los Mossos desaconsejan enfrentarse directamente a los delincuentes, todo apunta a que el golpe que más recordará no será el judicial, sino el propinado por unos ciudadanos hartos de la impunidad en las calles.