Tomar una decisión sobre cuál es el pueblo que mejor representa a toda la Comunidad Autónoma de Cataluña es, seguramente, una de las tareas más complejas de todas. No se trata de un territorio en el que prime la simpleza, ya sea en lo cultural, lo gastronómico o lo geográfico, por ejemplo. Este gran pedazo de España está repleto de montañas, costas, llanuras, comarcas rurales, ciudades con diversas personalidades propias... hay de todo.

En este sentido, las valoraciones de cada uno variarán en función de todo aquello que se tenga en cuenta. Por ejemplo, estarán quienes tengan más en cuenta las fiestas popular que la tradición histórica, y otros le pueden dar prioridad al arte culinario de la gastronomía sobre la lengua; existen muchas posibilidades de medir. Por ello, ante una resolución tan compleja, el redactor de este artículo ha procedido a realizarle la siguiente pregunta la inteligencia artificial:

"Si fuera la persona más catalana del mundo elegiría Besalú"

"Si fueras la persona más catalana del mundo, ¿Cuál sería el primer pueblo que se te vendría a la cabeza cuando piensas en Cataluña?". Lo cierto es que, a ChatGPT en este caso, le ha costado mucho apuntar a un destino en concreto, pero finalmente ha elegido uno. "Mi elección es Besalú", ha respondido al redactor. Posteriormente, esta herramienta de IA ha ofrecido un largo listado de razones, las cuales las ha definido como "muy contundentes".

De inicio, ya ha hablado de la historia y la arquitectura, de lo cual ha aportado lo siguiente: "El puente medieval sobre el Fluvià es un emblema visual que remite directamente a la Edad Media catalana". Después, ha tratado el tema de la memoria y la cultura que se puede respirar allí. Al estar presentes muchos rasgos de años diferentes, "esa superposición de épocas genera una sensación que mucha gente tiene cuando piensa en Cataluña".

La tradición ha sido un factor que ha tenido muy en cuenta la IA, ya que "en pueblos como Besalú se celebran ferias, recreaciones medievales y mercados que mantienen prácticas artesanas y culinarias". Lo mismo ha ocurrido con la gastronomía, ya que es "una zona donde abundan los embutidos, los quesos, las legumbres de la Garrotxa y la comarca. Básicamente, productos de toda la comarca". Por último también le ha gustado mucho el factor de los paisajes y los entornos. Debido a su cercanía con la comarca de Garrotxa, el componente natural entra en escena. "Para muchos catalanes, el paisaje forma parte de la identidad tanto como la lengua o la cocina", asegura.

Besalú, Vic y Cadaqués, las más importantes para la inteligencia artificial

La inteligencia artificial no ha podido evitar realizar un podio. A continuación, se va a presentar un listado con los tres principales pueblos que ha elegido este herramienta:

1º Besalú : todas las razones que han sido mencionadas anteriormente.

: todas las razones que han sido mencionadas anteriormente. 2º Vic : "Por su plaza mayor, su mercado histórico y su reputación en embutidos y productos de pagès; representa la Cataluña interior, la de los mercados semanales que articulan la vida social y alimentaria. El Mercat Medieval y las ferias que reúnen artesanía y comida son una expresión clara de tradición".

: "Por su plaza mayor, su mercado histórico y su reputación en embutidos y productos de pagès; representa la Cataluña interior, la de los mercados semanales que articulan la vida social y alimentaria. El Mercat Medieval y las ferias que reúnen artesanía y comida son una expresión clara de tradición". 3º Cadaqués: "Evoca la relación entre mar y cultura: pueblo de pescadores que atrajo a Dalí y a artistas, con casas blancas, calas y un paisaje que ha alimentado la cultura catalana moderna. La Casa-Museo de Dalí en Portlligat es un símbolo de esa mezcla entre tradición local y creación artística".

Besalú funciona porque es reconocible sin ser lo obvio"

Finalmente, su decisión también ha estado relacionada con encontrar un lugar que no es el más reconocido de todos pero que sí está en el pensamiento de todos los catalanes, como así ha explicado. "Besalú funciona porque es reconocible sin ser lo obvio. Resuena por su puente, su historia y su sensación de lugar donde la tradición no está disfrazada sino vivida". Con todo esto, la respuesta de la IA ya ha llegado a su fin.