Lo nunca antes visto: Cataluña cobra a sus conductores por aparcar en el campo

Uno de los principales problemas que surgen cuando se coge el coche es el de encontrar un sitio para aparcar. Aparte de averías, congestiones en la carretera o la lejanía entre el punto de partida y el destino, los conductores también albergan el temor sobre el lugar en el que podrán dejar estacionado su vehículo. En este sentido entran aspectos como el dinero, ya que existen plazas gratuitas, que son las más demandadas de todas, y aquellos aparcamientos en los que habrá que pagar un precio determinado en función del tiempo que estés en un hueco en concreto.

El conflicto de encontrar un buen sitio para estacionar

Aquellos lugares que están más frecuentados, los situados en el centro de la ciudad sobre todo, suelen acarrear una saturación entre los conductores para dejar aparcado el coche, aparte de que son las ubicaciones en las que suelen estar los parkings y las plazas de pago. Por lo tanto, a los ciudadanos catalanes solo les quedan dos opciones, o bien tener que abonar el precio sí o sí, o bien acudir allá donde necesiten fomentando el transporte público y, por consiguiente, dejando sus vehículos en el garaje de sus casas.

La contraparte son las plazas que no cuestan dinero y que también, en varios casos, puede suponer que estén hasta arriba porque los conductores se nieguen en absoluto a abonar un solo euro por estacionar el coche. Por consiguiente, podría estar dándose una situación en la que, inevitablemente, aparcar será misión imposible.

El 81 por ciento de los conductores admite haber recibido multas por aparcar mal larazon

Algo inusual, un parquímetro en un campo

Estos conflictos de tráfico son de lo más inesperados, pero también es de lo más fortuito encontrarse con un parquímetro en un lugar que nunca se había visto antes. Algo similar ha ocurrido en los últimos días en Cataluña, y más concretamente en Girona, donde se ha instalado un nuevo servicio que permite regular y controlar el estacionamiento mediante el pago de una tarifa por tiempo. El objetivo de esta tecnología es, aparte de recaudar para políticas de movilidad y para animar a utilizar el transporte público, garantizar el derecho de todos a ocupar una zona.

Lo que no se espera el público es que esto haya ocurrido en el campo, un lugar en el que prima la libertad y en el que lo último que se pensaría es que no se pudiera dejar al vehículo campando a sus anchas. Sin embargo, el pueblo gironés de Peratallada no ha opinado de la misma manera y ha hecho a sus visitantes pagar por este servicio. En el interior de este municipio hay un total de tres aparcamientos (el de Dalt, el de la Iglesia y el de Baix) delimitados por el Ayuntamiento de Forallac, los cuales tienen como objetivo preservar el patrimonio cultural de la zona, evitando así el acceso de los coches a su casco antiguo. Existen un total de 440 plazas distribuidas en los tres parkings ahora mencionados de un pueblo que trata de mantener el equilibrio entre el turismo y la conservación del interior de Peratallada.

Estos servicios no cobran a los residentes, sino a todos aquellos visitantes que vengan de fuera y que no estén empadronados, quienes tendrán que pagar 1,50 euros en caso de quedarse 60 minutos, 2,50 si es el doble o, directamente, seis euros si se tiene la intención de dejar el vehículo estacionado por un día completo. Eso sí, la primera media hora es totalmente gratuita, aunque con ese tiempo no se podrá ver el pueblo entero. En un video publicado en redes sociales se puede observar, entre risas irónicas, cómo los visitantes reciben al parquímetro que se encuentran plantado en medio de la nada.

¿Cuándo te multan por aparcar mal?

Las multas varían entre 80 y 200 euros en España y en todas está permitido aplicar el descuento del 50% por pronto pago. En caso de ser 80 euros, las causas estarán relacionadas con el incumplimiento de las limitaciones horarias, con no señalizar la presencia del vehículo detenido o estacionarlo sin situarlo al borde de la calzada.

Por su parte, las que ascienden hasta los 200 euros y que pueden quedarse en 100 son en las que se estén dando las siguientes situaciones: detenerse en una zona destinada al estacionamiento de transporte público, estacionar en doble fila, no cumplir con la señal de prohibido estacionar o hacerlo en una zona que esté destinada a la carga y descarga de mercancías.