Las vocaciones de doña Miriam

Según wikipedia, la Ilma. Sra. doña Miriam Nogueras “tuvo intención de estudiar derecho pero finalmente no llegó a matricularse y empezó a trabajar dentro de la empresa familiar”.

Debo suponer que pese a su no materializada intención, debió adquirir una sólida formación autodidacta como jurista, aunque debo confesar no haber leído jamás texto alguno de la insigne jurista doña Miriam, pese a mi título de doctor y mis más de 35 años como abogado y profesor universitario.

Sí he leído resoluciones y textos doctrinales de don Manuel Marchena, de don Pablo Llarena, de doña Concepción Espejel, de doña Carmen Lamela o de don Carlos Lesmes. Leído y en ocasiones padecido, pues por mi actividad profesional he coincidido con ellos en situaciones varias y con suertes diversas para las tesis o las cuestiones que yo planteaba. En ocasiones me han dado la razón y en otras me la han quitado. No obstante y modestamente puedo afirmar que estos Excelentísimos Señores y Señoras merecen como juristas todo mi respeto y en muchos casos incluso mi admiración. Claro que mi opinión de poco vale frente al reconocido prestigio como jurista de la Ilma. Sra. doña Miriam Nogueras, intencional estudiante de derecho frustrada por su entrada en la empresa familiar de hilaturas, quién se ha permitido dictar contra ellos resolución in voce para que sean procesados.

Ignoro si también tuvo intención de entrar en la policía local de su pueblo natal y luego no se matriculó en el curso, convirtiéndose igualmente en experta autodidacta en materia policial lo que le ha permitido solicitar también el procesamiento del Coronel Pérez de los Cobos y el Teniente Coronel Baena.

Lo que no pone wikipedia pero si lo sabemos por el CENIT (Centro Nacional de Inteligencia de Tabarnia) mediante la utilización del programa Vespinus es que también tuvo intención de matricularse en el CPI (Curso de Peluquería independentista) cuyo líder es el Sr. Puigdemont, y su referente internacional el Sr. Anasagasti, el mismo centro en el que no admitieron al Sr. Rufián por llevar un corte de pelo demasiado parecido al de los jugadores del Real Madrid, pero en el que ella demuestra ser una autodidacta avanzada, como pudimos observar el día de su exhibición de conocimientos jurídicos y policiales. Digo esto por si quiere montar una comisión de investigación sobre el CENIT, el programa Vespinus y lo averiguado son los peinados de los indepes.

Honradamente, lo que diga la Iltre. Sra. autodidacta multidisciplinar importa poco, cada uno es muy libre de hacer el ridículo donde quiera. Lo preocupante es que la Sra. Armengol no le dijera con toda rotundidad que esto es un Estado de Derecho, que aquí se respeta a los jueces y a la policía, aunque fuese tras consejo previo de que se matricule en algo.