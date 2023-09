Xavi dispara: "Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil"

La Guardia Civil denunció que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) tenía “un funcionamiento irregular” que tomaba “decisiones arbitrarias que no habrían tenido siempre un respaldo deportivo imparcial” durante los años en queJosé María Enríquez Negreira era el vicepresidente de este organismo.

Sobre la relación entre el Fútbol Club Barcelona y Negreira, que recibió más de siete millones de euros del club azulgrana por servicios prestados, la Benemérita informa que esas asesorías “no se encuentran amparadas por soporte documental más allá de las facturas”, estableciendo posibles dudas sobre los trabajos realizados.

La Fiscalía, después de que estallara el escándalo, presentó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona una denuncia contra el Barça y varios ex directivos del club por pagar más de 7 millones de euros a Negreira.

Al entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, no le han gustado nada las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil después de toda la investigación, y en rueda de prensa señaló que “ya lo he dicho muchas veces. En 17 años en el primer equipo y ahora como entrenador nunca me he sentido beneficiado. Estoy en total desacuerdo con la Guardia Civil”.

En la previa de un partido de la Liga pasada, Xavi señaló que era una “final” en una semana en la que buscarán “seis puntos trascendentales”, con el Clásico del siguiente fin de semana.

“El presidente dice que estemos tranquilos, que trabajemos y nos centremos en el fútbol. Es lo que me ocupa”, declaró en rueda de prensa. “Hoy he hecho lo mismo que la semana pasada y que hace un año: entrenar las cosas importantes. No hemos hablado de temas extradeportivos”, añadió. Por otra parte, el técnico catalán explicó que, a pesar de tener el Clásico dentro de una semana, se centran “en el partido de mañana”. “Es muy importante mantener esta distancia de nueve puntos que tenemos con el Madrid, es clave. Mañana es una final, todo lo que quedan son finales. Como mínimo debemos mantener esta ventaja antes de que el Real Madrid venga al Camp Nou. Tenemos una salida realmente complicada”, manifestó.