Zara abre su nueva tienda en la Diagonal de Barcelona con un recorrido doméstico único

"Barcelona es una ciudad muy importante en la historia de Zara" ha asegurado el director de Zara España, Roberto Martín, durante la apertura de la tienda de la compañía en la Avenida Diagonal de Barcelona. Por ello, Zara decidió contar con el prestigioso arquitecto Vincent Van Duysen para el diseño de la tienda, que poco tiene que ver con el resto de tiendas habituales de la marca española.

En la presentación han estado presentes tanto Martín como Van Duysen, y también ha asistido la presidenta de Inditex, Marta Ortega. El "nuevo concepto" que Zara ha querido reflejar en la tienda se basa en, según palabras del arquitecto belga, "dar una experiencia extra y memorable", y conseguir así que los clientes "estén cómodos y puedan sentirse como en casa".

Queremos que los clientes "sean seducidos no solo por la ropa sino por el ambiente", añadió Van Duysen. La tienda, que ya está abierta desde esta mañana, tiene diferentes salas "que simulan una casa", e invita a "descubrir, sentirse cómodo y querer volver". Cuenta con un espacio de 1.000 metros cuadrados, divididos en dos plantas, y trabajarán hasta 90 personas.

Parte interior de la nueva tienda de Zara en Barcelona Zara

