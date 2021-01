La estrella del béisbol que casi asesinó al padre de la física cuántica: El cátcher espía

Los biopics no son biografías aunque están inspiradas por ellas y por lo tanto no son una fuente histórica fiable, por rigurosas que parezcan. En este caso, la idea general se ve conservada, pero no da lugar a transmitir detalles y la mayoría de las situaciones menores que presenta el filme son especulativas o directamente ficción por el bien de la narrativa. No obstante, pasa justo al revés que con otros títulos, de tal modo que, en esta película, lo más veraz es, precisamente, lo que parece más improbable, ejemplificando una vez más las decisiones tan extrañas que tomó Estados Unidos durante buena parte del siglo pasado.