“Regresión”: la idea psicoanalítica que ha encarcelado a inocentes

Por desgracia, no son pocos los terapeutas que siguen empleando técnicas de sugestión o incluso la pseudoterapia conocida como EMDR para desbloquear recuerdos reprimidos. Estas aproximaciones han sido catalogadas no solo como ineficaces por su muy probable relación con los recuerdos implantados, sino porque parece que enfrentar a un paciente a recuerdos traumáticos aparentemente olvidados podría dificultar su tratamiento, complicando aún más su situación. No obstante, nada de esto quiere decir que tales violaciones o abusos no tuvieran lugar, cosa que en algunos casos fue demostrado. El conflicto se encuentra en las memorias recuperadas mediante estas técnicas y su contexto satánico.