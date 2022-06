Energía nuclear: ¿salvación medioambiental o peligro público?

Una fuente de energía potencialmente barata, limpia y segura es la energía de fusión . La energía nuclear que se utiliza actualmente se basa en dividir átomos pesados en partes más pequeñas liberando energía en el proceso. La energía de fusión se basa en el proceso contrario: integrar átomos ligeros para formar uno más pesado, un proceso que también libera energía. Se suelen utilizar átomos de hidrógeno pesado que se encuentran de manera muy abundante en los lagos y los océanos. Además, puesto que no es una reacción en cadena, no es posible que se pierda el control, y para parar la reacción bastaría con cerrar el suministro de combustible. La fusión no emite gases de efecto invernadero y la radiactividad de la estructura del reactor es baja. Sin embargo, se requiere un aporte de energía para juntar los átomos de hidrógeno lo suficiente para lograr que se unan. Actualmente la energía necesaria para producir la reacción de fusión es superior a la que se genera, de manera que no es una fuente viable de energía. Sin embargo, se trabaja para averiguar si puede ser una opción factible en el futuro.