Un científico lo tiene claro: las señales de radio que bombardean la Tierra podrían ser de civilizaciones alienígenas

El vasto e inmenso universo guarda un silencio que resulta casi ensordecedor. Esta aparente soledad, conocida como la Paradoja de Fermi, ha sido durante décadas el gran quebradero de cabeza para astrónomos y pensadores al plantear una pregunta tan lógica como inquietante: si las probabilidades matemáticas sugieren que la vida inteligente debería ser común, ¿dónde está todo el mundo? Es la gran contradicción cósmica que enfrenta a la inmensidad del espacio con la ausencia total de pruebas. Esta pregunta se vuelve más acuciante a medida que el censo cósmico se amplía con el hallazgo de mundos cada vez más extraños, como el descubrimiento de un planeta que desafía las teorías sobre su formación.

Frente a este desconcertante vacío, el astrónomo Brian Lacki ha puesto sobre la mesa una perspectiva diferente que propone cambiar radicalmente el foco de la búsqueda. Su teoría sugiere dejar de analizar estrellas individuales con la esperanza de interceptar una señal aislada y, en su lugar, ampliar la perspectiva para observar el resplandor combinado que podrían emitir galaxias enteras. La propuesta de Lacki se suma así a otras investigaciones que exploran nuevas y radicales maneras de encontrar vida en otros planetas para superar los métodos de búsqueda tradicionales.

De hecho, la hipótesis de Lacki se fundamenta en una idea audaz sobre cómo se comportarían las civilizaciones más avanzadas. Postula que aquellas con capacidad para los viajes interestelares no se confinarían en su sistema de origen, sino que llevarían a cabo una expansión por toda su galaxia. Este proceso, tal y como se detalla en una publicación de Futurism, dejaría algunas galaxias densamente pobladas por una o varias especies, mientras que otras permanecerían desiertas. La huella de esta colonización a gran escala sería un notable exceso de emisiones de radio, convirtiéndolas en lo que él define como «galaxias radio brillantes».

Los retos de escuchar a las galaxias

Por otro lado, este innovador enfoque no está exento de importantes dificultades técnicas. El principal desafío reside en la interpretación de los datos, ya que los astrónomos tendrían que ser capaces de diferenciar una firma tecnológica generalizada de las potentes emisiones de radio que ciertos fenómenos cósmicos, como los agujeros negros supermasivos que habitan en el corazón de la mayoría de las galaxias, generan de forma completamente natural. Comprender a fondo estas emisiones naturales es un reto mayúsculo, sobre todo cuando nuevos hallazgos, como el reciente eco de una colisión cósmica que confirmó una predicción de Stephen Hawking, demuestran lo complejos que son estos fenómenos.

En cualquier caso, esta propuesta se suma a otras líneas de investigación que buscan respuestas al gran enigma de la vida extraterrestre. Se trata de un campo donde también se exploran métodos de detección alternativos, como la búsqueda de gigantescas estructuras artificiales, conocidas como esferas de Dyson, a través de su distintivo rastro en el espectro infrarrojo, o el análisis de posibles emisiones anómalas de rayos gamma y rayos X que pudieran delatar la presencia de una actividad tecnológica desconocida para nosotros.