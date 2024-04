Desarrollan un dron que pasa de los 1.000 km/h

Se conocen drones chinos cuya velocidad está por encima de los 600 km/h y hasta hay planes de Turquía para desarrollar un dron supersónico, pero el más avanzado actualmente (al menos en cuanto a la velocidad) es el que ha desarrollado Venus Aerospace y que alcanzaría los 1.094 km/h.

De acuerdo con un tweet de la compañía, el dron ha completado el vuelo de prueba inaugural gracias a un"motor de cohete de detonación giratoria". La empresa quiere algún día construir aviones comerciales ultrarrápidos utilizando este nuevo tipo de motor.

Venus Aerospace’s supersonic flight test drone successfully completed its inaugural flight and we now have a wealth of data to anchor and tweak for our next flight. The test successfully demonstrated flight controls, stability, one leg of the ultimate Rotating Detonation Rocket…