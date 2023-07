Implantan memorias falsas para un experimento científico

No hay duda que la inteligencia artificial permite hacer que lo irreal y hasta lo imposible suene verídico, tanto en música como en arte u otros aspectos de la vida. Pero ahora un equipo de científicos ha ido un paso más allá y ha utilizado esta tecnología para generar recuerdos falsos en voluntarios, mostrándoles videos de películas que en realidad nunca se produjeron.

Como se detalla en un artículo publicado en la revista PLOS One, los vídeos de películas inventadas fueron lo suficientemente convincentes como para engañar a los participantes, haciéndoles creer que eran reales. Algunos fueron tan lejos como para clasificar las películas falsas, que incluían supuestas nuevas versiones de películas reales como Will Smith protagonizando "The Matrix", Brad Pitt en El resplandor o Chris Pratt en el papel de Indiana Jones. Y que las clasificaran como mejores que las originales

Pero el estudio tenía una advertencia importante de acuerdo con los autores: "Los deepfakes no fueron más efectivos que las simples descripciones de texto para distorsionar la memoria", lo que sugiere que engañarnos es mucho más fácil de lo que pensamos.

"No deberíamos temer las predicciones de futuros distópicos basados en nuestros miedos en torno a las tecnologías emergentes - explica la autora principal del estudio, Gillian Murphy, del University College Cork en Irlanda -. Sí, hay daños muy reales que plantean las falsificaciones profundas o deepfakes, pero siempre debemos recopilar pruebas de esos daños en primera instancia, antes de apresurarnos a resolver los problemas que acabamos de suponer que podrían existir".

Para llegar a esta conclusión, el equipo de Murphy mostró los vídeos falsos a 436 participantes. Los vídeos venían acompañados de la siguiente descripción: “En 2012, Brad Pitt y Angelina Jolie protagonizaron una nueva versión de El resplandor. La pareja de la vida real interpretó a Jack y Wendy Torrance en la película de terror de Stephen King. En 2008, Will Smith protagonizó una nueva versión de The Matrix. Smith interpretó a Neo en la película sobre un futuro distópico en el que los ciudadanos quedan atrapados dentro de una simulación. En 2013, Chris Pratt protagonizó una nueva versión de Indiana Jones. Pratt interpretó al arqueólogo titular Jones, que viaja para apoderarse del Arca de la Alianza. En 2020, Charlize Theron protagonizó una nueva versión de Capitana Marvel. Theron desempeñó el papel principal en la película de Marvel Comics”.

Prácticamente, la mitad de los voluntarios (un 49%) fueron engañados por los vídeos falsos y aseguraron que la nueva versión era mejor que la original. Pero una simple descripción de texto del deepfake demostró ser igual de convincente. "Nuestros hallazgos no son especialmente preocupantes, ya que no sugieren ninguna amenaza excepcionalmente poderosa de falsificación profunda más allá de las formas existentes de desinformación", concluye Murphy. Lo que no se menciona en el estudio es el factor exclusión: existe la posibilidad de que los voluntarios admitieran que existían esas películas para no quedar apartados o ser señalados por no haberlas visto. Con el paso del tiempo, la IA generativa será más y más convincente, lo que significa que debemos estar atentos antes de que la tecnología tenga la oportunidad de reescribir el pasado.

Aquí tienes uno de los vídeos "originales".

All were presented as if they were real and participants were asked if they had seen it and to rate how it compared to the original. pic.twitter.com/MYxzAJnrDy