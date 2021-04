Aldi lanza un mini horno por menos de 40 euros

Los electrodomésticos son nuestros grandes aliados en el hogar. La cadena de supermercados germana que compite con otras de nuestro país también lo sabe. Cada día que pasa se afianza más en este mundo de competencia por sacar los mejores productos a un precio inigualable. Las ofertas de Aldi cada vez son más potentes, teniendo en cuenta que su máximo competidor en este área, Lidl, le lleva ventaja, pero aún así, Aldi es uno de los supermercados mejor valorados por los clientes en los últimos tiempos, ya que sus catálogos que son sacados dos veces por semana siempre tienen novedades muy apetecibles. Desde sus productos alimenticios, algunos de ellos con auténticos adeptos, como sus novedades para el hogar, la jardinería, complementos de ropa, y sus famosos juguetes estilo Montessori que son un éxito total con largas colas en la campaña de Navidad.

Aldi ha potenciado sus ventas últimamente gracias a sus productos, y por supuesto, gracias a sus electrodomésticos a un precio espectacular , como por ejemplo su freidora de aire caliente, que fue todo un reclamo para la cadena alemana.

Ahora nos trae otro electrodoméstico igual de útil y a un precio espectacular. Su mini horno está a la venta desde el pasado día 14 de abril y estamos seguros que será todo un éxito de ventas. Su precio es solo de 39,99 euros.

Horno de sobremesa

El pequeño horno de Aldi tiene 6 modos de funcionamiento, cuenta con calor superior, calor inferior, calor superior e inferior, calor superior con convección, calor inferior con convección y calor superior e inferior con convección. Su capacidad es de 15 litros. Además es apto para pizzas de hasta 26cm, así que no será un problema no contar con un horno grande para poder hacer una rica cena cualquier día, todos sabemos que la pizza en el microondas no sabe igual que en un horno. La potencia con la que cuenta es de 1.200 W. Y su tamaño es de 40,4 x 25,6 x 24,45 cm.

Mini horno de sobremesa de venta en Aldi

Este mini horno de sobremesa es ideal para poder cocinar pizzas, sándwiches, tostadas o gratinar cualquier otro alimento gracias a sus múltiples modos de funcionamiento.

El mini horno de Aldi cuenta con una puerta de doble cristal con amplia ventana y tirador de acero inoxidable. Las patas son antideslizantes para obtener así una mayor estabilidad. Y además cuenta con una amplia gama de accesorios puesto que este horno contiene una bandeja de parrilla de acero inoxidable, incluye también una fuente de hornear de acero inoxidable y un asa desmontable para la bandeja del horno. También incluye una bandeja recogemigas muy útil para facilitar la limpieza del horno cuando hagamos tostadas o sándwich.

El horno también cuenta con tres interruptores giratorios con aplicaciones cromadas para poder utilizar el temporizador, el ajuste de la temperatura y el modo de operación que queramos usar. El temporizador es de 60 minutos el máximo.

Cuenta con un control variable de temperatura, siendo 230°C la temperatura máxima que el horno puede alcanzar. También este horno se complementa con un piloto indicador de funcionamientos para protegernos ante un posible de sobrecalentamiento.

El horno de sobremesa del supermercado alemán es una muy buena opción si no cuenta con uno en casa y a ese precio seguro que no duran muchos en las tiendas físicas. Suerte si se quiere hacer con uno de ellos.