Lidl va más allá y te ayuda a ahorrar en la factura del agua con este utensilio

Llegados a este punto en el que nos encontramos en el que muchos ciudadanos están temblando por la factura de la luz, no nos podemos olvidar de la factura del agua, que también sube como la espuma, de ahí que las grandes cadenas de supermercados nos ayuden con la eficiencia en nuestros hogares (y por qué no decirlo para que sea un poco menos costosa la vida en general). Lidl es uno de los supermercados a los que estamos acostumbrados a acudir cada vez que necesitamos algún producto o utensilio ya sea para la cocina, la limpieza o cualquier afición o hobby que se nos ocurra, puesto que el supermercado alemán es uno de los grandes en nuestro país en lo que se refiere a la relación calidad-precio.

Desde hace un tiempo Lidl se ha afianzado también entre los supermercados que nos venden utensilios para poder mejorar nuestro hogar (se ha hecho un hueco con sus productos de domótica) o simplemente en la venta de sus utensilios para poder ahorrar ya sea tiempo o dinero.

Ahorrar agua y dar personalidad a tu hogar

El supermercado alemán tiene a la venta en su página web de forma online uno de esos utensilios que a priori no te parecerían interesantes, pero que si buceas un poco buscando información te parecerá que cómo has podido no tenerlo en casa.

Por solo 3,99 euros Lidl hará que los grifos de tu casa sean los grifos del futuro, tu hogar ya no será el mismo cuando pongas el aireador que tiene a la venta Lidl. El aireador con LED es para grifos con conexión M22/M24 y posee una función de cambio de color en 3 colores diferentes que le será muy útil para no quemarse cuando vaya a hacer uso del agua, y sobre todo si tiene niños en casa, los colores le ayudarán a que ellos mismos puedan diferenciar cuándo el agua está demasiado caliente (la luz se pondrá de color rojo) y eso querrá decir que está a más de 39º C. Si la luz que aparece es azul querrá decir que el agua sale a una temperatura de aproximadamente 30º C y si el color es verde entre 30-39º C.

Con este aireador para el grifo además el chorro será en forma de lluvia, lo que hará que pueda ahorrar agua teniendo la misma presión para poder hacer uso del grifo. Seguro que ya le ha encontrado la utilidad perfecta, ya sea para el grifo del lavabo o del fregadero este utensilio es el producto del futuro.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)