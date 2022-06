Lidl hace la competencia a Decathlon y vende más barata la nevera portátil para camping o playa

La competencia entre las cadenas de supermercados y las tiendas especializadas es desde hace tiempo feroz. La idea de Lidl es que si los productos que venden nuestros competidores son buenos y se venden ¿por qué no venderlos aún más baratos?. La cadena alemana abarca tantos productos dedicados al hogar, la jardinería, la limpieza, electrodomésticos... y con la llegada del buen tiempo sus productos específicos para esta época del año se hacen más patentes tanto en sus tiendas físicas como en su página web. Si las tumbonas o parasoles son las mejores armas cuando aprieta el calor y pensamos en las vacaciones, no nos podemos olvidar de otro producto estrella del verano como es una nevera portátil. Tanto si vas de camping como a la playa, incluso a la piscina, es un imprescindible que no puede faltar.

Si el rey de este tipo de productos era Decathlon, ya que uno de sus referentes es la mochila nevera que te puedes llevar cuando haces senderismo o vas de camping y que en verano se convierte en un referente en la playa, ahora Lidl ha decidido hacerla la competencia directa y ha sacado una mochila con la misma capacidad de la marca Mistral.

Mochila nevera de 20L

El producto estrella de Lidl es esta mochila de la marca Mistral que tiene capacidad de 20 L y es ideal para transportar bebidas frías o comida de forma cómoda. Está dotada de una gran apertura con un práctico cierre que hará que puedas colocar bien todos los alimentos o bebidas que introduzcas dentro de ella. Además tiene un compartimento separado con tapa para poder meter los alimentos más delicados y que no quieres que se junten con otros. Esta mochila nevera tiene un soporte para sistema de hidratación compatible con bolsas habituales y abertura para el tubo de bebida.

Mistral Mochila nevera 20L FOTO: Lidl

Por otro lado esta mochila nevera cuenta con tirantes acolchados y regulables para poder llevarla más cómodamente y gracias a sus 2 bolsillos frontales de malla y otros 2 bolsillos exteriores en los laterales será el mejor complemento para este verano sin lugar a dudas.

Lidl tiene a la venta dos modelos de esta mochila , en azul y en turquesa y en su ficha técnica viene especificado tanto la carga máxima (que es de 9 kg) como la capacidad que tiene, que es aprox. 20 litros.

Desde luego Lidl ha dado en el clavo con este producto, ya que es uno de los más vendidos de Decathlon , y ahora la cadena alemana lo tiene más barato todavía.

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)