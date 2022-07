Vuelve uno de los mejores utensilios de limpieza de Lidl

La cadena de supermercados alemana vuelve a ponerse de moda gracias a sus productos de limpieza que son buenos, bonitos y baratos, todo lo que uno quiere , y más ahora que los precios están por las nubes. Como aunque estemos de vacaciones no todo va a ser utensilios para la cocina o para desconectar estas vacaciones, Lidl trae de nuevo uno de sus productos estrella para la limpieza del hogar, el limpiacristales recargable inalámbrico que te facilitará la limpieza de todas las superficies planas de tu hogar.

Limpiacristales inalámbrico

El nuevo producto de Lidl es el aparato ideal para limpiar cristales y espejos sin dejar huella, pero no es solo eso, sino que este limpiador de ventanas no tiene cables y además su precio le dejará sin palabras. Próximamente estará disponible en sus tiendas físicas, pero si no puede esperar, ya está a la venta de manera online en su página web.

El limpiacristales recargable del supermercado alemán absorbe el agua automáticamente para evitar que el agua sucia gotee en el suelo. Otra de sus ventajas es que este utensilio se puede utilizar también para limpiar superficies lisas como mamparas de ducha o baldosas.

Limpiacristales recargable FOTO: LIdl

El instrumento de limpieza cuenta con una boquilla de aspiración con labios de goma. El ancho de trabajo es aprox. de 275 mm. Este aparato además cuenta con un piloto luminoso de indicación de carga de dos colores.

El limpiacristales incluye un bote pulverizados con dos accesorios de microfibra, que son lavables a máxima temperatura de 60º. Por supuesto también incluye un cargador y las instrucciones de uso. Gracias a su potente batería de litio (3,7 V, 2200 mAh) podrá limpiar todas las superficies lisas de su casa rápidamente y fácilmente. El tiempo de carga (con la batería vacía) es de aprox. de dos horas y media a tres horas y media y cuenta con una autonomía de 40 minutos.

Si usted lo que ha decidido que lo que quiere es la facilidad y la rapidez de poder limpiar todo tipo de cristales y espejos con el mínimo esfuerzo y todo con el mismo aparato que gracias a sus dimensiones podemos guardar en cualquier lado, no lo dude, a partir del 25 de julio lo tendrá en todas las tiendas físicas de Lidl por solo 24,99 euros, el mismo precio con el que salió anteriormente en la cadena de supermercados.