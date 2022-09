Hazte con este utensilio de almacenaje de Lidl y pon orden en casa de cara al otoño

Una de las cosas que tiene la vuelta de vacaciones es el desorden que impera en nuestro hogar. De repente dejamos atrás el caos que representan estas, en las que no tenemos horarios ( o no tan ajustados como en otras épocas del año), muchos no pisan su casa en todo el verano y además nos sentimos que podemos sobrellevar el caos mucho mejor cuando estamos de vacaciones. Pero cuando llega septiembre todo se traduce en intentar volver a tu rutina diaria. Trabajo, niños, colegios, y un largo etcétera que tienes que asumir en este mes de contrastes en los que aún hace calor pero tenemos que volver todos a nuestras obligaciones.

Lidl es una experta en poder ayudarte a volver a tu rutina en casa. Muchos aprovechan la vuelta de vacaciones para poder organizar la casa, clasificar ropa, donar o tirar la que no vale, e intentar deshacernos de cosas que son inútiles y que nos vamos a volver a utilizar. Es por ello que la cadena de supermercados alemana nos ofrece uno de esos utensilios de almacenaje que todos necesitamos en casa, y si es usted de los que no quiere gastarse mucho dinero pero necesita no vivir en el caos, seguro que este producto le vendrá estupendamente.

Zapatero a tus zapatos

Lidl tiene a la venta en su página web ( y próximamente también en sus supermercados físicos) un zapatero extensible de montaje sencillo con el que no podrás volver a poner excusas si tienes tirados los zapatos en algún lugar de la casa (o debajo de la cama, o detrás de la puerta...). La estantería para zapatos de Lidl puede contener hasta 14 pares de zapatos y gracias a que es extensible podrás colocarla en cualquier lugar. Además favorece que los más pequeños puedan colocar sus zapatillas o zapatos en su sitio, ya que al ser al “aire libre” y estar a su altura, no tendrás que preocuparte porque no puedan colocar los zapatos.

Zapatero extensible para organizar el calzado / zapatos FOTO: Lidl

El zapatero de Lidl tiene un marco de madera de pino pintado en blanco que combina en cualquier lugar de casa y las barras en las que se apoya el calzado son de metal cromado. Al ser extensible podrás acomodarlo dentro de un armario, en la terraza o donde te venga mejor, ya que se puede adaptar a las medidas que necesites.

La carga máxima que soporta este zapatero es de 5 kg por estante y sus medidas son de aprox. 63,4 – 118 x 45,5 x 21,5 cm.

Si quieres que el desorden desaparezca de tu hogar por poco dinero, seguro que este zapatero es una de tus soluciones, ya que por menos de 17 euros podrás hacerte con él. Ahora solo te hace falta que los demás coloquen bien los zapatos en los estantes.