Motor
El compresor de aire ultracompacto que está volando por menos de 10 euros: coches, bicis y patinetes en un minuto
El típico gadget que compras “por si acaso” y termina viviendo en tu mochila
Si hay un invento que te salva más de una mañana tonta, es un compresor portátil que cabe en la guantera. Y este modelo, que ha bajado a precio de accesorio barato, está volando en AliExpress por lo práctico que es: batería interna, inflado rápido, detección automática de presión y tamaño casi de power bank. Lo que debería ser un “por si acaso” acaba siendo el compañero fijo de coche, bici y patinete.
Una herramienta pequeña con actitud de taller
Que sea tan compacto no significa que vaya justo: llega hasta 150 PSI, suficiente para coche, moto, bicicleta o patinete eléctrico. Y lo mejor es que funciona como un mini asistente: lo conectas, detecta la presión actual y se detiene cuando alcanza el valor que tú marcas. Nada de estar mirando la pantalla como si inflaras un colchón de camping.
Dentro esconde un sistema de doble turbo y refrigeración por ventilador en espiral, con chip de control térmico incluido. La traducción real: no se ahoga cuando lleva un rato inflando y no se calienta como otros modelos baratos. Da igual si estás en pleno agosto o en una mañana helada, mantiene el ritmo.
La batería de 4000 mAh también sorprende. Da para varias ruedas antes de tener que recargarlo, y no solo de ruedas: sirve para pelotas, flotadores, balones o incluso colchonetas. Es de esos accesorios que acaban rotando por toda la familia porque siempre hace falta para algo.
Y otro detalle que está generando buenas valoraciones: la precisión. El chip interno mejora la detección de presión y evita las típicas variaciones raras que te obligan a ajustar dos veces. Lo enchufas, te marca el dato real y listo. Para el coche, especialmente, es un alivio.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar