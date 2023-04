Cuidado con la nueva estafa de la Ninja Air Fryer de Lidl

La cadena alemana de supermercados ha avisado a sus clientes y potenciales clientes de la nueva estafa que está proliferando en la que se insinúa que has ganado una freidora de aire. Gracias a algunos de sus clientes que han preguntado a Lidl España directamente a través de redes sociales como Instagram o Twitter, el supermercado ha respondido que efectivamente se trata de una estafa que se hace en nombre de Lidl.

El truco es muy sencillo, y es que se recibe a través del correo electrónico un mensaje en el que se asegura que la persona a la que va dirigida ese correo ha sido elegido para participar en el programa de fidelización del supermercado totalmente gratis, y aseguran que solo le llevará un minuto recibir el fantástico premio de una Ninja Air Fryer , que es el nuevo modelo de freidoras de aire.

Correo estafa Ninja Air Fryer de Lidl La Razón

Además, para que el timo sea más rápido aún, en el mismo correo se asegura que hay que darse prisa porque el número de premios es limitado y que se debe confirmar ya mismo.

Realmente es un caso típico de timo y fraude en la que lo único que quieren los “hackers” es apropiarse de nuestros datos, realizar un cargo a nuestra tarjeta si es que nos tienen “fichados” por compras en la web de Lidl o incluso infectar nuestro dispositivo a través de enlaces que nos llevan a páginas fraudulentas y que luego seremos incapaces de eliminar.

Por otro lado, ni siquiera hace falta estar registrado en la web de Lidl ni ser usuario del supermercado, puesto que el correo fraudulento nos puede llegar igualmente, aunque si usted no es usuario permanente de Lidl le será más difícil “picar”, pero si no tiene cuidado lo que usted no recibirá seguro si pincha es ninguna freidora Ninja.