Decathlon tiene la prenda que no te quitarás en todo el otoño

El gigante francés del deporte nos tiene apasionados. No es solo que puedas encontrar cualquier tipo de prenda o producto de cualquier deporte o afición que puedas imaginar, es que, además, entre sus prendas, podemos encontrar verdaderas joyas para “ir a la moda” y con una calidad de diez.

Cuando toca cambiar de estación viene el “castigo” para muchos, y es encontrar las prendas adecuadas para no tener que desembolsar mucho dinero y poder encontrar prendas que no pasen de moda y nos puedan servir para ir a trabajar, de compras, al cine o una salida con amigos. Si, además, le estación entrante nos pilla desprevenidos, no hay nada mejor como estar atento a las novedades de las tiendas e intentar no quedarnos con la prenda fetiche de la estación.

Si a usted este “otoño” prematuro le ha pillado todavía con el bikini puesto, no se preocupe, Decathlon tiene en uno de sus miles de productos la prenda que le servirá tanto ahora como lo que resta de estación. Y es que la lluvia es uno de esos fenómenos meteorológicos más esperados y no por ello deseado para algunos. Así que apunte, que este fichaje lo va a necesitar.

Chubasquero de Mujer impermeable Sailing

Y como su propio nombre indica este chubasquero impermeableestá confeccionado por los diseñadores de Decathlon para navegantes, para proteger de las salpicaduras y la lluvia moderada durante las salidas para navegar. Si usted no tiene barco, ni sabe navegar, no se preocupe, porque este chubasquero le dará un look perfecto para los días lluviosos de otoño sin tener el mar de por medio.

Este chubasquero largo y transpirable te protege de la lluvia moderada con un tejido laminado de 2 capas, resistente e impermeable (15 000 mm Schmerber), como hemos dicho antes. El tejido principal es de poliéster reciclado (100%) y cuenta con una membrana cortaviento. Además, tiene un efecto perlante, con lo que el agua gotea y resbala sobre la tela para permanecer seco durante más tiempo. Su transpirabilidad es idónea y muy alta con una membrana de 2 capas transpirable. Las costuras son 100% estancas y cuenta con una apertura central con solapa interior para una impermeabilidad óptima.

Chubasquero Tribord, en 4 colores distintos Decathlon

Para aportar comodidad en las muñecas, Decathlon ha incluido manguitos de tejido extensible. De este modo, se conserva el calor corporal y se limita la entrada de viento. Además, puedes ceñir los puños con el manguito ajustable mediante la tira de velcro.

El chubasquero de la marca Tribord cuenta con 5 bolsillos con cierre: 2 bolsillos con forro polar bajo el pecho, para proteger las manos del frío. 2 bolsillos amplios bajo los bolsillos del pecho y un bolsillo interior en el lado izquierdo.

Además de ser una prenda bonita y favorecedora, el chubasquero tipo tres cuartos de Decathlon tiene las garantías de ser una prenda funcional y cómoda. Con un cierre de cremallera con doble cursor para poder abrir la chaqueta por abajo y disfrutar de una gran amplitud de movimiento a nivel de las piernas.

También presenta un corte entallado que realza la silueta y el ajuste de la capucha es doble, ya que se puede ajustar solo en la cabeza para ajustar la profundidad, y otro ajuste en cada lado para poder hacerlo hacia el rostro. Además, en la parte delantera de la capucha, una pequeña visera evitar que el agua caiga sobre el rostro.

Lo hay en 4 colores distintos así que busca el que más te guste o combine, y combate la lluvia este otoño con buena cara y con una prenda que te sirva para “navegar” por la ciudad.