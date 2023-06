Decathlon tiene el producto perfecto que se hace viral cada verano

Todos los veranos la misma historia, y es que el calor (y el sudor) combinado con pantalones cortos o vestidos y faldas hace mella en algunas personas, y es relativamente fácil que te salgan unas dolorosas rozaduras en partes de tu cuerpo que han estado tapadas durante los meses más fríos. Es por eso que esta crema antirozaduras de Decathlon es una de las más vendidas ahora que empieza el buen tiempo, y no solo para los deportistas que la usan durante todo el año, porque no olvidemos que este producto está a la venta en las tiendas físicas y en la página web durante los 35 días del año, ya que es un producto utilizado por aquellos que corren o hacen deporte asiduamente y a lo largo de todas las estaciones, pero no nos engañemos, es ahora cuando hace su verdadero “agosto” y es una revelación para los demás.

Crema Aptonia

La crema antifricción Aptonia viene en un envase de 100 mililitros y causa furor por ser resistente al sudor y al agua, con lo que tenemos una crema que es perfecta para proteger tu piel de rozaduras, ampollas e irritaciones durante la práctica deportiva o simplemente para evitar este tipo de heridas en los muslos o en los pies.

Esta crema que se vende en Decathlon por menos de 7 € es apta para múltiples zonas del cuerpo: cuello, entrepierna, axilas, pies... Además, no mancha la ropa ni deja residuos.

Crema antirozaduras de Aptonia Decathlon

Es un producto de sobra conocido por los que practican deporte ya que reduce la aparición de rozaduras e irritaciones provocadas por el roce de la piel con la piel, el textil con la piel, otros materiales con la piel (como por ejemplo la mochila con nuestros hombros) y previene la formación de ampollas en nuestros pies. Pero se convierte en viral en los meses de calor gracias a que la crema antirozaduras Aptonia es resistente a la transpiración y su resistencia al agua que hace que pueda usarse también si practicas la natación o simplemente pasear por la playa en bañador sin temer las rozaduras que producen la combinación de la piel con el sol, el sudor y la sal del mar.

El modo de empleo es muy sencillo ya que solo tiene que aplicar una gruesa capa de crema en todas las zonas de roce antes cada actividad y no dejar que penetre del todo para que pueda ser efectiva. La crema debe aplicarse sobre una piel sana y se recomienda evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Eso sí, hay que tener precaución en no aplicar en mujeres embarazadas o lactantes y en menores de 12 años.