La estación eléctrica portátil que arrasa en España: 50% de descuento y energía incluso en apagones

Tener electricidad en cualquier lugar ya no es un lujo. La VTOMAN FlashSpeed 1500 ha pasado de ser una curiosidad tecnológica a un básico en muchos hogares, sobre todo desde que se ha desplomado de 570€ a solo 317,79€ en AliExpress con el código AEES40. Con una capacidad de 1548Wh, posibilidad de ampliarse hasta 3096Wh y carga completa en solo una hora, esta estación portátil se ha ganado a quienes buscan autonomía energética sin depender de enchufes.

Potencia real y seguridad de nivel industrial

VTOMAN FlashSpeed 1500 Amazon Amazon

La clave de su éxito está en su batería LiFePO4 (LFP), un tipo de celda que resiste más de 3.000 ciclos de carga y mantiene el 80% de su capacidad tras años de uso. A eso se suma su sistema SuperSafe LIFEBMS, con 10 protecciones automáticas que evitan sobrecalentamientos, sobretensiones o cortocircuitos. En la práctica: puedes conectarle desde un frigorífico hasta un ordenador sin miedo a picos de corriente.

Otra de sus ventajas es la tecnología V-Beyond, que le permite alimentar dispositivos que normalmente exigirían más de 1500W de potencia, algo inusual en modelos de este rango. Y si la combinas con paneles solares de 400W, se convierte literalmente en una mini central eléctrica capaz de recargarse al 100% en menos de una hora y media.

Pensada para todo: del camping a los apagones

La FlashSpeed 1500 incluye 12 puertos de salida que pueden usarse a la vez: 3 enchufes de 230V, 4 USB-A, 2 USB-C, 2 salidas DC5521 y un puerto de mechero para coche. Además, permite carga en paso —es decir, seguir alimentando otros dispositivos mientras ella misma se recarga—.

Una de sus funciones más valoradas es el modo UPS (sistema de alimentación ininterrumpida), con una conmutación de menos de 20 milisegundos. En caso de apagón, mantiene activos equipos sensibles como ordenadores, CPAP o neveras sin que se apaguen ni un segundo.

Lo que la diferencia del resto

Carga completa en 1 hora (0-100%) sin adaptador externo.

Batería ampliable hasta 3096Wh con módulo extra.

con módulo extra. Sistema LIFEBMS con 10 protecciones de seguridad.

Compatible con paneles solares de 400W.

Modo UPS instantáneo para cortes de luz.

12 salidas simultáneas, incluidas USB-C y AC de 230V.

Por poco más de 300€, la VTOMAN FlashSpeed 1500 se ha convertido en el “generador” más buscado de España. Da igual si es para el campo, una caravana o simplemente tener un respaldo en casa: es la tranquilidad hecha batería.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.