Este reloj de 35 euros homenajea al Rolex Cellini y sorprende por su movimiento Seiko original

A veces no hace falta gastar miles de euros para llevar en la muñeca un reloj que transmita presencia. El Pagani Design PD-1689 se inspira en la sobriedad del mítico Rolex Cellini, pero con una propuesta propia: caja de acero inoxidable 316L, cristal de zafiro antirreflectante y un movimiento Seiko VK63 que lo coloca por encima de la mayoría de relojes de su rango de precio. Todo eso por 34,99€ en AliExpress con el código AEES04, una cifra casi ridícula para el nivel de acabado que ofrece.

Un reloj sencillo que se siente de alta gama

Pagani PD-1689 Pagani Pagani

El PD-1689 no busca llamar la atención con artificios. Su encanto está en los detalles: el brillo discreto del acero quirúrgico, la nitidez del cristal de zafiro y la precisión impecable de su mecanismo Seiko VK63, un cronógrafo japonés de cuarzo conocido por su fiabilidad.

La caja mantiene proporciones equilibradas, cómoda incluso para muñecas pequeñas, y su perfil delgado encaja perfectamente bajo el puño de una camisa o una chaqueta. Además, el cronógrafo de alta precisión añade un toque funcional sin romper la estética clásica.

Su resistencia al agua de 200 metros no es un simple adorno: lo convierte en un reloj perfectamente utilizable en playa, piscina o actividades acuáticas. Pocos modelos de este precio pueden presumir de esa versatilidad.

Por qué está arrasando entre los coleccionistas

Movimiento Seiko VK63, símbolo de fiabilidad y precisión.

símbolo de fiabilidad y precisión. Cristal de zafiro con tratamiento antirreflectante.

con tratamiento antirreflectante. Caja de acero inoxidable 316L , duradera y resistente a la corrosión.

, duradera y resistente a la corrosión. Resistencia al agua de 200m , apto incluso para buceo.

, apto incluso para buceo. Diseño inspirado en el Rolex Cellini, pero con personalidad propia.

El Pagani Design PD-1689 es de esos relojes que descolocan: cuesta poco, pero se ve —y se siente— como uno de categoría muy superior. Ideal para quien aprecia la relojería, pero no el precio de la relojería.

