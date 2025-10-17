“Quería un móvil barato con buena batería y NFC”: Xiaomi liquida este Redmi por menos de 80 euros

Quien busque un móvil funcional, rápido y con buena autonomía no tiene que mirar mucho más allá del catálogo de Xiaomi. El Redmi 15C, versión global, se ha convertido en una de las compras más sensatas del momento: pantalla de 6,9 pulgadas, batería de 6000mAh, cámara de 50MP y, lo que muchos buscan y pocos ofrecen a este precio, NFC para pagar con el móvil. Y ahora está en AliExpress por solo 76,17€ con el código AEES08, una cifra difícil de creer para lo que ofrece.

El equilibrio perfecto entre autonomía, fluidez y precio

Así luce el nuevo Redmi 15C en color negro Propio

El Redmi 15C monta el procesador MediaTek Helio G81 Ultra, una opción eficiente y estable para el uso diario. No es un móvil pensado para jugar durante horas, pero sí para navegar, usar redes sociales o hacer fotos sin tirones ni sobrecalentarse.

Su pantalla de 6,9 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz ofrece una fluidez sorprendente para un terminal de este rango. Las animaciones, el desplazamiento por menús o los vídeos en redes se ven con suavidad y colores equilibrados. Además, el brillo y contraste permiten una buena visibilidad incluso al aire libre.

En el apartado fotográfico, su sensor principal de 50MP cumple con creces: colores naturales, buen detalle y rendimiento más que decente en escenas con poca luz. A esto se suma una batería de 6000mAh que aguanta sin problemas dos días completos de uso moderado, algo cada vez más raro incluso en gamas más altas.

Y sí, lleva NFC integrado, una característica que suele desaparecer en los modelos más baratos y que aquí permite pagar en cualquier terminal contactless sin necesidad de sacar la cartera.

Motivos por los que arrasa en ventas

Batería enorme de 6000mAh con excelente autonomía.

Pantalla fluida de 6,9" y 120Hz, ideal para vídeos y apps.

ideal para vídeos y apps. Cámara principal de 50MP con buen rendimiento en luz natural.

con buen rendimiento en luz natural. Procesador MediaTek Helio G81 Ultra estable y eficiente.

estable y eficiente. NFC integrado, perfecto para pagos móviles.

Por poco más de 76€, el Xiaomi Redmi 15C demuestra que los móviles baratos no tienen por qué ser limitados. Es rápido, aguanta todo el día y tiene justo lo que se necesita… sin pagar de más.

