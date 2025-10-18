Este Xiaomi de menos de 300 euros es el secreto mejor guardado de quienes saben de fotografía

Entre quienes entienden de fotografía móvil hay una especie de consenso silencioso: los modelos de Xiaomi con lentes Leica juegan en otra liga. El Xiaomi 14T 5G es el ejemplo perfecto. Monta el mismo tipo de ópticas que los buques insignia de la marca, pero cuesta lo que otros modelos de gama media. Con el código AEES25, su versión de 12GB+256GB se queda ahora en 288,99€ en AliExpress (antes 449€).

Un móvil hecho para disfrutar la fotografía, no solo para hacerla

Xiaomi 14T AliExpress AliExpress

La cámara del 14T es su mejor carta de presentación. Su sensor Sony IMX906 de 50 MP y las lentes Leica Summilux logran una nitidez y una profundidad de color que rara vez se ven en este rango de precios. La configuración con tres lentes y cuatro distancias focales permite retratar paisajes, retratos y detalles con una versatilidad digna de cámaras mucho más caras.

Además, el modo Retrato Leica aporta ese toque cinematográfico que ya es seña de identidad de la marca: tonos realistas, desenfoques naturales y una textura muy orgánica que recuerda al trabajo con ópticas profesionales.

En el apartado técnico, el teléfono tampoco se queda corto: monta el nuevo chip Dimensity 8300-Ultra, que ofrece un rendimiento excelente tanto en fotografía como en multitarea o gaming. La pantalla AMOLED de 144 Hz, con brillo alto y colores calibrados por IA, asegura una fluidez visual sobresaliente. Y todo ello acompañado de una batería de 5000 mAh con carga rápida HyperCharge de 67 W, capaz de recuperar el 100 % en poco más de 40 minutos.

Razones por las que merece un hueco en tu bolsillo

Cámara Leica de 50 MP con sensor Sony IMX906.

Pantalla AMOLED IA de 144 Hz, ideal para contenido o juegos.

ideal para contenido o juegos. Chip Dimensity 8300-Ultra , potencia y eficiencia a partes iguales.

, potencia y eficiencia a partes iguales. HyperCharge de 67 W , 100 % en solo 42 minutos.

, 100 % en solo 42 minutos. Diseño elegante con acabado premium y NFC integrado.

Por menos de 300€, el Xiaomi 14T no solo compite con móviles mucho más caros: los deja en evidencia. Es rápido, bonito, y sobre todo, tiene una cámara que convierte cualquier foto casual en algo que parece sacado de un catálogo.

