El reloj con corazón Seiko que muchos coleccionistas compran “por el precio de risa que tiene”

Entre los aficionados a los relojes automáticos hay un consenso claro: si un reloj monta un movimiento Seiko NH35, cristal de zafiro y bisel cerámico, lo normal es que no baje de los 300€. Pero el Steeldive SD1970, inspirado en el mítico Seiko 6105 —apodado “tortuga”—, se encuentra ahora por 71,39€ en AliExpress aplicando el código AEES08. Y no es de extrañar que se haya convertido en uno de los modelos más recomendados en foros y grupos de coleccionistas.

Un homenaje bien hecho, sin florituras y con mucho reloj por el dinero

Steeldive SD1970 Google Google

Lo primero que llama la atención del SD1970 es lo sólido que se siente. La caja de acero inoxidable de 44 mm y el bisel cerámico unidireccional de 120 clics transmiten una sensación de robustez que pocos relojes ofrecen en este rango. El cristal de zafiro con recubrimiento antirreflejos protege una esfera legible, con lume BGW9 azul en el bisel y C3 verde en los índices, que brilla con fuerza incluso después de horas.

En su interior late el movimiento automático Seiko NH35, uno de los calibres más fiables y fáciles de mantener del mercado, con una reserva de marcha de unas 40 horas. Es el mismo corazón que montan relojes de Seiko, Invicta o Spinnaker, pero aquí llega por una fracción del precio.

La resistencia al agua de 200 metros (20 ATM), la correa de goma firmada por Steeldive y el cierre fresado completan un conjunto que no tiene puntos débiles. Además, viene con garantía de 36 meses, caja de presentación y tarjeta de autenticidad.

Por qué está gustando tanto entre los aficionados

Movimiento NH35 original, fiable y preciso.

Cristal de zafiro y bisel cerámico, materiales premium a precio mínimo.

materiales premium a precio mínimo. Lume potente y duradero, visible incluso bajo el agua.

visible incluso bajo el agua. Diseño icónico , inspirado en el legendario Seiko 6105.

, inspirado en el legendario Seiko 6105. 200 m de resistencia, perfecto para nadar o bucear sin miedo.

El Steeldive SD1970 no intenta ser otra copia barata: es un reloj honesto, con acabados más que dignos y un corazón mecánico probado hasta la saciedad. Por poco más de 70€, es difícil encontrar un reloj con tanta historia y tanto sentido.

