Lidl tiene el electrodoméstico perfecto para poder cuidar tu salud

Si es una de aquellas personas que ha decidido que no va a esperar a que sea año nuevo para proponerse una nueva meta como es por ejemplo cuidar el cuerpo, Lidl se lo va a poner muy fácil puesto que uno de sus productos estrella se va a convertir en su indispensable todas las mañanas. Y no solo eso si no que podrá utilizar este aparato para realizar meriendas saludables y tentempiés para toda la familia.

La licuadora de la marca Severin será su gran aliada en la cocina si es de las personas que le gusta los zumos naturales y las bebidas vegetales, además, es un electrodoméstico muy útil para aquellos que quieren cuidar la línea.

Zumos de frutas y verduras con todas sus vitaminas

La licuadora de la marca Severin tiene una potencia de 400 W y es uno de los productos estrella del supermercado alemán. Gracias a sus dos niveles de velocidad permite el procesamiento de ingredientes blandos y duros.

Cuenta con un práctico conducto de llenado con un diámetro de 6 cm. Con lo que no tendrá que preocuparse en tener que cortar los trozos de las frutas y verduras muy pequeños.

Su extracción óptima del zumo, silenciosa, hacen de este electrodoméstico un utensilio ideal, gracias a su motor refrigerado por aire y su cierre de seguridad.

Licuadora y accesorios de Lidl Lidl

Podrá preparar toda clase de zumos de frutas y verduras con todas sus vitaminas y podrá prepararlos al instante, con solo pulsar un botón. La licuadora cuenta con una tolva de alimentos para una fácil extracción y la salida del zumo con antigoteo.

El recipiente recolector del zumo tiene una capacidad de 500 ml y no contiene BPA. La boquilla es de acero inoxidable. Tiene una velocidad aprox. de 9.000 revoluciones / min.

Disfrutar de zumos y batidos detox nunca ha sido tan fácil ni tan cómodo como poder prepararlos con esta licuadora que además ocupa poco espacio y es muy práctica.