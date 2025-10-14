Nike rebaja a la mitad sus Pegasus Trail: la opción ideal para quienes corren más allá del asfalto

Quienes disfrutan corriendo más allá del asfalto lo saben: no hay muchas zapatillas que sirvan igual para la ciudad que para el campo. Las Nike Pegasus Trail 5 lo consiguen. Diseñadas para ofrecer tracción, amortiguación y transpirabilidad, son uno de los modelos más versátiles del catálogo de Nike, y ahora mismo pueden conseguirse por 83,26€ en Amazon gracias a una doble rebaja (30% directo más cupón extra de 14,69€).

El equilibrio perfecto entre asfalto y tierra

Nike Pegasus Trail 5 Nike Nike

Estas Nike Pegasus Trail 5 mantienen la esencia de la saga: comodidad, rebote y tracción todoterreno. Su media suela con espuma ReactX ofrece una pisada estable y elástica, absorbiendo impactos en bajadas y devolviendo energía en cada zancada. La suela exterior con tacos multidireccionales está diseñada para mejorar el agarre en caminos de tierra o grava, pero sin resultar incómoda sobre pavimento.

La parte superior combina malla técnica y refuerzos en zonas de impacto, lo que mejora la ventilación y protege el pie del polvo o la humedad. Además, los cordones integrados en el diseño ayudan a fijar bien la zona media del pie, algo clave en carreras largas o tramos irregulares.

Más allá de lo técnico, son unas zapatillas cómodas también para el día a día. Su diseño estilizado y los colores neutros las hacen fáciles de combinar, incluso con ropa casual.

Por qué están entre las más buscadas

Amortiguación ReactX: suave, estable y con buen rebote.

suave, estable y con buen rebote. Tracción fiable en caminos de tierra o grava.

Transpirables y ligeras, ideales para primavera y otoño.

ideales para primavera y otoño. Versátiles : cómodas tanto para correr como para vestir.

: cómodas tanto para correr como para vestir. Descuento real, que las deja por debajo de los 85€.

Las Pegasus Trail 5 representan lo que muchos corredores buscan: una zapatilla polivalente que no exige elegir entre ciudad o naturaleza. Y con esta rebaja, son una de esas oportunidades que cuesta no aprovechar.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.