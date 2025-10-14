Nunca sabes lo que pasa en casa cuando no estás: esta cámara lo graba todo en HD y te avisa al instante

Si alguna vez te has preguntado qué pasa en casa cuando estás fuera, no eres el único. Mascotas solas, paquetes en la puerta o simplemente la tranquilidad de saber que todo está bien. La nueva Blink Mini 2 —una cámara compacta de vigilancia HD desarrollada por Amazon— se ha convertido en una de las más vendidas del momento por una razón sencilla: cuesta menos de 17 € y ofrece funciones que antes solo tenían los sistemas de seguridad profesionales.

Vigilancia inteligente, incluso de noche

Blink Mini 2 Amazon Amazon

La Blink Mini 2 graba en resolución HD 1080p y ofrece visión nocturna en color gracias a su foco integrado, permitiendo distinguir detalles incluso en total oscuridad. Su campo de visión ampliado y el audio bidireccional permiten hablar y escuchar a quien esté cerca desde el móvil, algo muy útil si quieres comunicarte con familiares, repartidores o incluso calmar a tu mascota.

También permite transmitir vídeo en directo durante 90 minutos (con plan Blink opcional), lo que la convierte en una excelente opción para supervisar habitaciones, entradas o cualquier zona interior.

Detección de movimiento y alertas en el móvil

Su sistema de detección inteligente de personas te avisa al instante si hay actividad sospechosa, enviando notificaciones en tiempo real a tu teléfono. Desde la app puedes ver el vídeo, activar el audio o guardar clips.

Además, es compatible con Alexa, por lo que puedes pedirle al asistente que muestre en tu Echo Show lo que está ocurriendo sin tocar el móvil.

Y si lo prefieres, puedes usarla incluso en exterior con el adaptador resistente a la intemperie que vende Amazon por separado.

Por menos de 17 €, la Blink Mini 2 ofrece seguridad, control y tranquilidad en un formato pequeño, fácil de instalar y con tecnología de primer nivel. Una forma sencilla —y barata— de sentirte más tranquilo cada vez que sales de casa.

