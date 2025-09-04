Además de estar muy bien valorado, este ratón de Apple está en oferta y su precio se acerca al mínimo histórico

El Magic Mouse con puerto USB‑C es un ratón que, aunque pueda parecer sencillo a primera vista, esconde una experiencia de uso que está muy bien pensada. Si bien, Apple ha mantenido su icónico diseño minimalista, también ha introducido varias mejoras que lo hacen aún más cómodo y funcional. Su nueva base permite que se deslice con una suavidad sorprendente sobre cualquier superficie, lo que se traduce en una navegación más precisa y fluida.

Hablemos del precio. Aunque en la web de Apple cuesta 85 euros, lo cierto es que puedes encontrarlo más barato en otras tiendas: 65 euros en Amazon y 66,99 euros en MediaMarkt. Ahora que está en oferta, el Magic Mouse se convierte en una opción más atractiva para quienes buscan un ratón moderno y funcional que funcione a la perfección con macOS. Por lo tanto, no solo una cuestión de diseño, sino también de experiencia de uso.

Un ratón inalámbrico con buena autonomía y reseñas positivas

Este ratón tiene un puerto USB tipo C Apple

Uno de los puntos destacables de este ratón es su superficie Multi‑Touch, que permite realizar gestos intuitivos como deslizar entre páginas web o desplazarse por documentos con un simple movimiento de los dedos. Esta integración con macOS lo convierte en una extensión natural del sistema operativo, haciendo que el uso diario sea más ágil y eficiente. Además, su batería recargable ofrece una autonomía que supera el mes.

Cabe destacar que el Magic Mouse USB‑C viene listo para usar desde el primer momento: se enlaza automáticamente con tu Mac y se carga mediante un cable trenzado USB‑C incluido, lo que no solo mejora la durabilidad del mismo, sino que también unifica la carga de tus dispositivos Apple con un solo conector. Al haber pasado de Lightning a USB-C, ahora cuenta con una conexión mucho más extendida.

La mayoría de los ratones para PC (Windows) funcionan en macOS, pero si buscas uno que se integre a la perfección con los Mac, entonces el Magic Mouse USB‑C es una de las mejores opciones, por no decir la mejor. Si tienes un Mac y no quieres jugartela comprando tu nuevo ratón, este es un acierto.

