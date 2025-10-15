Ahora que está disponible por 20 euros, este smartwatch con hasta 7 días de autonomía es una opción imbatible por su precio

Tenemos que hablar del Blackview R10, que es uno de esos relojes inteligentes que sorprenden por lo que ofrecen para tener un precio tan asequible. Hay que tener en cuenta que este smartwatch tiene un precio recomendado de 29,99 euros. pero si aprovechas esta oferta de Amazon será tuyo por tan solo 19,99 euros. No hace falta decir que es un auténtico chollo para quienes buscan un dispositivo completo, práctico y con estilo sin tener que gastar demasiado.

Al ser tan barato podrías pensar que no vale la pena o que tiene reseñas muy negativas, pero nada más alejado de la realidad. En el momento de escribir estas líneas el 81 % de los compradores le han dado una puntuación de 5 estrellas sobre 5. Por cierto, a la hora de comprarlo, si bien está disponible en varios colores, el descuento puede variar según el color.

Un smartwatch bueno, bonito y barato

Este reloj inteligente pesa 31 gramos Blackview

Aunque estamos hablando de un reloj inteligente muy económico, tiene una pantalla táctil de 1,47 pulgadas que sorprende por su calidad de imagen, permitiendo ver de forma clara y nítida las notificaciones, los datos de tus entrenamientos y los indicadores de salud. Su correa de silicona está pensada para el uso diario y deportivo, siendo suave y resistente al sudor. A nivel de personalización, ofrece la posibilidad de elegir entre más de 100 esferas e incluso poner una foto de fondo.

En el apartado deportivo, el Blackview R10 no se queda atrás. Con 24 modos de entrenamiento que incluyen desde ciclismo y carrera hasta yoga o escalada. Todos los datos, como las calorías quemadas o la distancia recorrida, se sincronizan con la aplicación Gloryfit, lo que facilita llevar un control detallado de tus progresos y resultados.

Más allá del ejercicio, también incorpora un avanzado sensor óptico que monitoriza la frecuencia cardíaca de forma continua, mide el nivel de oxígeno en sangre y analiza la calidad del sueño. La autonomía es otro de sus puntos fuertes. Su batería de 300 mAh ofrece entre 5 y 7 días de autonomía. Por último, no está de más mencionar que es compatible con iOS y Android.

Resumiendo, el Blackview R10 es un reloj inteligente que combina diseño, funcionalidad y un precio irresistible. Aprovecha que tiene un 33 % de descuento y no lo dejes escapar, es difícil encontrar otro smartwatch que ofrezca tanto por tan poco.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.